تفاوت سفرهای پوتین و ترامپ به پکن از نگاه یک نشریه چینی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به چین رسانه‌های محلی به تفاوت های بین این سفر و سفر اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به پکن اشاره کردند.

در همین رابطه روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست استقبال چینی‌ها از پوتین را نشان دهنده اختلاف دیپلماتیک گسترده بین روابط مسکو با پکن و روابط بین پکن و واشنگتن دانست.

این روزنامه اضافه کرد: نحوه استقبال رسمی پکن از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در بیست و پنجمین سفرش به چین بر سطح تماس‌های دیپلماتیک میان مقامات دو کشور تاکید دارد که بسیار فراتر از تعامل بین پکن و واشنگتن است.

در این گزارش آمده است، این تفاوت در تعداد دیدارهای دوجانبه قابل توجه است. همچنین پکن و مسکو ارتباطات استراتژیک نزدیکی از جمله گفتگوهای منظم در مورد مسائل دفاعی و امنیتی را حفظ می‌کنند.

روزنامه مذکور در ادامه به تفاوت قابل توجهی در نتایج این نشست ها اشاره کرد و نوشت: در حالی که اکثر جلسات چین و آمریکا بدون بیانیه مشترک به پایان می‌رسد، نشست های شی جین پینگ و پوتین به طور مداوم منجر به صدور بیانیه‌های مشترک می‌شود که نشان دهنده سطح بالای هماهنگی و همکاری بین دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است.