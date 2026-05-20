به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس مورفی سناتور دموکرات مطرح آمریکا تاکید کرد: نتیجه جنگ علیه ایران از روز اول مشخص شده بود.

وی افزود: نقشه آنها(واشنگتن) چیزی بیش از یک خیال‌پردازی ساده‌لوحانه و کودکانه نبود، چیزی بیش از توهمات بداهه که با عجله روی یک دستمال کاغذی نوشته شده بود.

این سخنان مورفی در اشاره به توهم تغییر نظام در ایران مطرح شده است.

مورفی پیشتر نیز سخنانی پیرامون تجاوز دولت کشورش به ایران و تضاد آشکار آن با تمامی معیارهای بین المللی مطرح و تاکید کرد: اکنون یک گالن بنزین در کانکتیکات ۵ دلار و گازوئیل ۶ دلار است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا سپس افزود: این وضعیت، مردمی را که با حقوق ماهیانه خود زندگی می‌ کنند، کسب‌ و کارهای کوچک، کشاورزان و صنعت حمل‌ و نقل را نابود می‌ کند و تنها کسی که باعث شده قیمت‌ ها تا این حد بالا باشد، دونالد ترامپ است.