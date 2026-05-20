۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

آیت‌الله میرباقری: آمریکا همان شیطانی است که توهّم قدرت می‌دهد

شاهرود- نماینده مردم استان سمنان در خبرگان با اشاره به القائات شیطان برای گمراهی انسان، گفت: شیطانِ بزرگِ امروز، آمریکا، همان کار را انجام می‌دهد و توهّم قدرتِ برتر ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در فضای مجازی ایتای خود مطلب مهمی را در ارتباط را حوادث ایام اخیر منتشر کرد که مشروح آن به این شرح است:

شیطان به طرف‌دارانش چنین وانمود می‌کند که شما با این امکانات، دستِ برتر را در میدان دارید و هیچ‌کس بر شما غالب نخواهد شد.

شیطان برای آنها توهّم قدرت ایجاد می‌کند و به آنها می‌گوید: من خودم هم‌جوار و تکیه‌گاه و یاور شما هستم.

امروز شیطانِ بزرگ، آمریکا، هم همین کار را انجام می‌دهد. شیطان به طرف‌دارانش چنین وانمود می‌کند که شما دستِ برتر را دارید؛ «قالَ لا غالبَ لَکُمُ الیَومَ مِنَ النّاس».

شیطان امکانات و قدرتشان را در نظرشان بزرگ جلوه می‌دهد، به‌گونه‌ای که خود را برترین گروه در عالَم می‌پندارند و خیال می‌کنند امکاناتشان واقعی و شکست‌ناپذیر است.

دوم اینکه شیطان خودش را هم‌جوار و تکیه‌گاه و یاور آنها نشان می‌دهد و به آنها می‌گوید «إِنّی جارٌ لَکُم».

امروز به قدرت‌های مادّیِ دنیا نگاه کنید! واقعاً آیا دست خدا را برتر می‌بینند؟ خیر، نمی‌بینند؛ بلکه خودشان را دستِ برتر می‌دانند. می‌گویند «لا غالبَ لَکُمُ». یعنی اعجاب به امکانات را در دل طرفدارانشان می‌افکنند.

دو: «وَ إِنّی جارٌ لَکُم». یعنی خود را تکیه‌گاه آنان قرار می‌دهند.

امروز شیطانِ بزرگ، آمریکا، هم همین کار را انجام می‌دهد.

