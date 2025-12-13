قرآن به تنهایی برای حفظ امت از گمراهی کافی نیست؛ اهل بیت محور وحدت امت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر علوی تهرانی استاد حوزه علمیه در مسجد حضرت امیر (ع) با اشاره به سوره مائده عنوان کرد: خداوند در آیه ۳۵ سوره مائده سه عامل اصلی برای رستگاری انسان را بیان می‌فرماید. این آیه خطاب به مؤمنان است و اشاره به همه انسان‌ها و اهل کتاب نمی‌کند خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید، برای تقرب به خدا وسیله‌ای بجویید و در راه خدا جهاد نمائید تا رستگار شوید.

وی افزود: در این بیان الهی، رستگاری در گرو سه اصل تقوای الهی، طلب وسیله برای تقرب و مجاهدت در راه خداوند است. مجاهدت نیز سه جلوه دارد که شامل مجاهدت مالی با انفاق، مجاهدت جانی در میدان جهاد، و مجاهدت نفسانی که همان جهاد اکبر است، می‌شود.

علوی تهرانی بیان کرد: در مورد عبارت و ابتغوا إلیه الوسیله؛ باید دانست که واژه ابتغاء شدت طلب را نشان می‌دهد؛ یعنی طلبی همراه با نیاز و اشتیاق، همانند انسان تشنه که به جست‌وجوی آب می‌پردازد. از این‌رو، تقرب به خداوند بدون وسیله ممکن نیست و این وسیله، همان وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) ایشان است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به روایتی از پیامبر اعظم (ص) گفت: حضرت فرمودند: انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا أبداً. این حدیث نشان می‌دهد که دو وسیله هدایت، یعنی قرآن و عترت، باید توأمان مورد تمسک قرار گیرند. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: أنا الوسیله؛ یعنی من همان وسیله تقرب به خداوند هستم.

وی ادامه داد: در روایت سلمان فارسی آمده است که امام علی (ع) فرمودند: من وسیله‌ای در امت هستم که امت هیچ‌گاه از آن بی‌نیاز نمی‌شود. و این معنا در آیه شریفه قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب تأیید شده است. در این آیه، خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست، گواه بر رسالت پیامبر (ص) معرفی شده‌اند، و آن شخص همان علی بن ابی طالب است.

علوی تهرانی اضافه کرد: بنابراین، تقرب به خداوند و پیامبر تنها از طریق ولایت امیرالمؤمنین (ع) ممکن است؛ چراکه قرآن به‌تنهایی، بدون اهل بیت، مانع ضلالت نمی‌شود. یکی از حقوق امام، یعنی تقدم ایشان بر شیعیان در تمام شئون زندگی، مورد بحث قرار می‌گیرد. این تقدم، صرفاً یک دستور تعبدی نیست، بلکه تحلیلی و منطقی است. پیامبر فرمودند: از آنان پیشی نگیرید که پراکنده می‌شوید. و خداوند در قرآن می‌فرماید: اهل بیت (ع) همان حبل‌الله هستند که تمسک به آنان مانع تفرقه امت می‌شود.

استاد حوزه علمیه افزود: کسانی چون ابوذر، عمار یاسر و مالک اشتر، که معرفت، استقامت و ولایت‌مداری کامل داشتند یاران واقعی حضرت بودند. قرآن به تنهایی برای حفظ امت از گمراهی کافی نیست، زیرا خوارج نیز قرآن داشتند اما هدایت نشدند. هدایت تنها در پرتو معرفت اهل بیت تحقق می‌یابد. پیامبر فرمودند: به آنان چیزی نیاموزید، زیرا ایشان داناتر از شما هستند.

وی افزود: همچنین حضرت فرمودند ای مردم، بعد از من امام و راهنمای شما علی بن ابی طالب است؛ او هادی، دلیل و امام شماست. از او تبعیت کنید، زیرا علم او همان علم الهی است که به من عطا شده است. حق و علی از یکدیگر جدا نمی‌شوند، زیرا آنان عین حق‌اند، نه موصوف به حق.

این استاد حوزه علمیه در پایان گفت: در بحث امامت، ویژگی‌های امام چنین است امام باید منصوص من الله باشد، دارای عصمت، عالم به علم وحی، و برتر از دیگران در علم و عمل باشد. این صفات جز در اهل بیت (ع) یافت نمی‌شود. و اما حق نهم امام، یاد و ذکر اهل بیت (ع) است. امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند: یاد ما، یاد خداست و یاد دشمنان ما یاد شیطان. ازاین‌رو، یاد اهل بیت واجب است، زیرا انسان را از سلطه شیطان دور می‌کند. قرآن در سوره زخرف می‌فرماید: هر کس از یاد خدا رویگردان شود، شیطان را بر او مسلط می‌کنیم تا همدم او شود. پس یاد اهل بیت، همان یاد حقیقی خدا و عامل نجات از شیطان است. این ذکر سطحی نیست، بلکه جوهر ایمان و ملاک تمایز مؤمن از منافق است؛ کسی که با آنان پیوند ندارد، از دایره ولایت خارج است.