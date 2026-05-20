قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، با اشاره به چالشهای ارزی، تولید، واردات، حملونقل و اصلاح قیمتها، افزود: بخش مهمی از کمبودهای فعلی ناشی از عوامل پیش از جنگ، اختلال در انتقال ارز، تأخیر در اصلاح قیمت و آسیب به زیرساختهای تولید است.
وی با قدردانی از همراهی معاونتهای غذا و داروی کشور در دوران جنگ و ماه رمضان، اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه ایجاد ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات آغاز و منابع مالی این حوزه در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش یافت و تأمین دارو و تجهیزات با سرعت بیشتری دنبال شد.
پیرصالحی افزود: در شرایط محدودیت منابع، ناچار به انتخاب و اولویتبندی داروهای ضروری شدیم. افزایش نرخ ارز غیرترجیحی از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان در دیماه، فشار سنگینی بر زنجیره تأمین ایجاد کرد. با توجه به اینکه نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات کشور حدود ۵.۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن با ارز غیرترجیحی تأمین میشود، این تغییر نرخ ارز عملاً افزایش قابلتوجهی در هزینهها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این موضوع حدود ۱۵۰ همت افزایش هزینه در حوزه دارو و تجهیزات، فراتر از نرخهای معمول تورم، به همراه داشت و در نتیجه، ضرورت انجام اصلاحات قیمتی در داروها را ایجاد کرد.
پیرصالحی گفت: اصلاح قیمت دارو که قرار بود در دیماه انجام شود به دلیل اعتراضات و شرایط جنگی متوقف شد و به ۱۶ فروردین موکول شد. در این مرحله ۱۰۹۶ قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شدند و سایر اقلام نیز در حال بررسی هستند تا بهصورت تدریجی اصلاح شوند.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در سال گذشته چندین ماه با اختلال جدی در انتقال ارز مواجه بودیم و در برخی مقاطع انتقال تقریباً متوقف شد. بسیاری از کمبودهای دارویی و تجهیزات که امروز مشاهده میشود، ناشی از شرایط جنگی کشور نیست، بلکه نتیجه عدم انتقال ارز در سال گذشته، عدم اصلاح بهموقع قیمتها و مشکلات نقدینگی شرکتها است.
وی با اشاره به آثار جنگ گفت: در خود جنگ نیز اتفاقاتی رخ داد که به این کمبودها دامن زد؛ ۴۴ کارخانه دارو و تجهیزات پزشکی و شرکتهای پخش در جنگ روضان دچار آسیب شدند. در برخی واحدها مانند توفیق دارو انبار همدان و…، خسارتها تا ۱۰۰ درصد گزارش شد.
پیرصالحی افزود: همان ۴۴ کارخانهای که در اطراف مناطق درگیر قرار داشتند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند، با این حال، همزمان فعالیت کارخانهها ادامه داشت و تصاویر نشان میداد که در اثر انفجارها، خطوط تولید دچار اختلال میشوند. همچنین شیفت شب کارخانهها در دوران جنگ تعطیل شد و فعالیتها تنها با یک شیفت ادامه پیدا کرد.
معاون وزیر بهداشت گفت: با وجود جنگ، تولید دارو متوقف نشد و شرکتها فعال ماندند. کارخانههای دارو و تجهیزات با وجود این شرایط همچنان فعال بودند. با اینکه تأمین سوخت با مشکل مواجه شده بود، شرکتهای تولیدکننده دارو و تجهیزات فعالیت خود را متوقف نکردند در ایام نوروز نیز شرکتهای پخش خدماترسانی کردند.
وی افزود: در سالهای گذشته، در ایام نوروز معمولاً ۵ روز ابتدایی، تمام شرکتهای پخش تعطیل هستند؛ اما در مدت جنگ امسال، حتی در روز اول فروردین که همزمان با جنگ بود، شرکتهای توزیع به ارائه خدمات ادامه دادند و داروخانهها در سراسر کشور فعال بودند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، تنها در تهران، با توجه به شدت حملات، اجازه داده شد برخی داروخانههای روزانه با هماهنگی معاونتهای غذا و دارو تعطیل کنند؛ اما داروخانههای شبانهروزی و منتخب موظف به ارائه خدمات بودند. خوشبختانه در جنگ رمضان، مشکلی که در جنگ دوازدهروزه وجود داشت و منجر به تعطیلی تعداد زیادی از داروخانهها شده بود، تکرار نشد.
پیرصالحی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد داروخانههای روزانه تهران فعال بودند، ۷ داروخانه آسیب دیدند و ۲ داروساز جان خود را از دست دادند که یکی از آنها در محل خدمت بود.
وی تأکید کرد: تعداد زیادی از مراکز بهداشتی و درمانی آسیب دیدند و لازم است این وقایع بهعنوان سند افتخار ثبت شود. همچنین همکاران حوزه سلامت حتی در شرایط بمباران، از جمله در جزیره خارک، به ارائه خدمات ادامه دادند.
پیرصالحی با اشاره به آسیب صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و تاثیر آن بر دارو گفت: این اسیبها باعث اختلال در تأمین مواد اولیه از جمله PVC و پت شده و هزینهها و محدودیتهای جدیدی در زنجیره بستهبندی و تولید دارو ایجاد کرده است.
وی با اشاره به وضعیت خدمات سلامت در جامعه گفت: مردم نسبت به خدمات سلامت در کشور بیشترین میزان رضایتمندی را داشتهاند، حتی در شرایط جنگی. با این حال، در برخی حوزهها نارضایتیهایی وجود دارد که کاملاً قابل درک است و نگرانی مردم در زمینه دارو و تجهیزات، بهویژه درباره کمبودها و قیمتها، کاملاً بهجا است.
پیرصالحی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از این کمبودها ناشی از شرایط پیش از جنگ و همچنین اتفاقاتی است که در خود دوران جنگ رخ داده و امروز نیز آثار آن را میبینیم، گفت: متأسفانه در حال حاضر با کمبودهای قابل توجهی در کشور مواجه هستیم و همه ما باید کمک کنیم تا مردم کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند.
وی افزود: در حوزه افزایش قیمتها که همزمان با کمبودها مطرح است، هزار و نود و شش قلم دارو در ۱۲ فروردین اصلاح قیمت شدند و سایر داروهای باقیمانده نیز در حال بررسی برای اصلاح قیمت هستند. این فرآیند بهصورت سختگیرانه پیش میرود تا نه به تولیدکننده اجحاف شود و نه به مصرفکننده. انجام این روند زمانبر است و لازم است تکتک فاکتورهای شرکتها شامل مواد اولیه، هزینههای مصرفی و سایر عوامل بهدقت بررسی شود که امیدواریم بهزودی نهایی شود. البته ضروری است سازمانهای بیمهگر نیز این افزایش قیمتها را تحت پوشش قرار دهند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.
معاون وزیر بهداشت از تشکیل پنج کارگروه ویژه با دستور وزیر پس از جنگ خبر داد و گفت: کارگروه تأمین کالا برای مدیریت واردات، گمرک و حملونقل؛ کارگروه مالی برای تأمین منابع ریالی صنعت؛ کارگروه پایش بازار برای جلوگیری از احتکار و کمفروشی و کارگروه تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کارگروههای تخصصی در حال فعالیت هستند.
