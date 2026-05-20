۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

وعده بیمه سلامت برای پرداخت ۵ همت از مطالبات مراکز دولتی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز دولتی و دانشگاهی به زودی پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، مهدی رضایی، با اشاره به ادامه باز پرداخت مطالبات مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات، گفت: دومین مرحله از پرداخت ها در سال جاری از امروز آغاز می شود.

وی افزود: در گام نخست بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز دولتی و دانشگاهی در دستور کار قرار دارد. پیش بینی می شود حداکثر تا هفته آینده این مبالغ به دست مراکز برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: از آنجایی که دریافت تخصیص اعتبارات این سازمان از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل امری تدریجی و روزانه است، پرداخت در وجه ذی نفعان نیز به صورت تدریجی اما به محض دریافت وجه صورت می گیرد.

به گفته رضایی، با توجه به نشان دار بودن اعتبار ما به تفاوت نرخ ارز دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی در اعتبارات بیمه سلامت مبلغ هفت همت از مطالبات سه سازمان بیمه گر پایه جهت پرداخت آماده و به زودی در وجه داروخانه ها واریز می شود.

حبیب احسنی پور

