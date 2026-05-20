تولد جوجه زنده از تخم مرغ چاپ سه بعدی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این دستاورد واکنش هایی متناقض را از سوی محققان و منتقدان دربر داشت.

شرکت«کلوسال بیوساینس» مدعی است ۲۶ جوجه چند روزه تا چند ماهه از یک ساختار مشبک ساخته شده با چاپگر سه بعدی و برای تقلید از پوسته تخم طراحی شده بود، متولد شده اند. این موسسه قبلا اعلام کرده بود حیوان های زنده را طوری مهندسی کرده تا شبیه گونه های منقرض شده باشند از جمله موش هایی با ویژگی های مشابه ماموت های عظیم الجثه و توله گرگ هایی که مشابه گرگ های وحشی بودند.

«بن لام» مدیر ارشد اجرایی کلوسال معتقد است فناوری پوسته تخم مصنوعی به تدریج ارتقا می یابد تا پرندگان زنده را از لحاظ ژنتیکی طوری اصلاح کند که شبیه «موآ »غول‌پیکر منقرض‌شده‌ جزیره جنوبی نیوزیلند بودند. موا گروهی از پرندگان بزرگ بودند که نمی توانستند پرواز کنند و چند صد سال قبل منقرض شده اند. ظاهر این پرندگان اندکی شبیه شترمرغ بود اما گردن و پاهای بلندی داشتند و بعضی گونه هایشان بسیار عظیم بودند.

تخم های موا تقریبا ۸۰ برابر اندازه تخم مرغ های فعلی بودند و هرگونه پرنده مدرنی به سختی می تواند چنین تخمی بگذارد. لام در این باره می افزاید: ما می خواهیم چیزی بسازیم که طبیعت آن را به خوبی رشد داده بود تا آن را بهتر و مقیاس پذیرتر و حتی کارآمدتر کنیم.

با این وجود هرچند محققان مستقل خارق العاده بودن این فناوری را به رسمیت می شناسند اما بحث می کنند که فاقد بخش های مهمی است که بتوان آن را یک تخم مصنوعی واقعی دانست. آنها همچنین مدعی هستند کانسپت احیای موجودات منقرض شده، دست نیافتنی است.

«وینسنت لینچ» زیست شناس تکاملی دانشگاه بوفالو در این باره می گوید: آنها شاید بتوانند ازاین فناوری برای اصلاح ژنتیکی یک پرنده کمک بگیرند اما این فقط یک پرنده مهندسی ژنتیک شده است و «موا» نیست.

محققان موسسه کلوسال برای آنکه تخم مرغ ها به جوجه تبدیل شوند، تخم های بارور شده را در سیستم مصنوعی شان ریختند و آنها را داخل اینکوباتر قرار دادند. آنها همچنین کلسیم را برای ساختار تامین کردند که به طور معمول توسط پوسته تخم مرغ جذب می شود. در مرحله بعد آنها تکامل نطفه و سیر رشد را به طور واقعی رصد کردند.

لینج در این باره می افزد: این یک تخم مصنوعی نیست زیرا آنها تمام بخش های دیگری که یک تخم مرغ را می سازد، در سیستم ریخته اند. این یک پوسته تخم مرغ مصنوعی است.