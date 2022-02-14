انجماد دی ان ای حیوانات برای جلوگیری از انقراض آنها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، باغ وحش پاینتن در شهر دوون انگلیس با « نیچرز سیف»(Nature s Safe، یکی از بانک های زیستی زنده اروپا) در این پروژه همکاری می کند. این بانک زیستی تاکنون نمونه های دی ان ای ۸۲ گونه را در آزمایشگاه های خود منجمد کرده است.

استیو نش یکی از کارمندان خیریه «وایلد پلنت تراست» که باغ وحش را اداره می کند، در این باره می گوید: این فرصتی هیجان انگیز است و نشان دهنده تنوع نقش هایی است که یک باغ وحش نوین و خوب می تواند انجام دهد. بسیاری از گونه های جانوری در مرز انقراض قرار دارند.

او در ادامه می افزاید: ما سعی داریم این حیوانات را حفظ کنیم. اما گونه های بسیاری وجود دارند که چالش های زیادی در حیات وحش دارند. منجمد کردن دی ان ای این حیوانات یک اقدام حفاظتی برای گونه هایی است که می توان ماده ژنتیک آنها را برای استفاده در آینده حفظ کرد.

در حال حاضر حدود ۴۰ هزار گونه در معرض انقراض قرار دارند و این خیریه سعی دارد داده های ژنتیکی آنها را ذخیره کند.