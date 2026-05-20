سفر مجدد وزیر کشور پاکستان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از سفر مجدد وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند.

سناتور «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی ایران، برای دومین بار در کمتر از یک هفته وارد تهران شده است.

وی روزهای گذشته در تهران با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیر کشور دیدار کرد.

در همین حال «انصار عباسی» روزنامه نگار مشهور پاکستانی که نزدیک به تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور است، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که مذاکرات ایران و آمریکا از طریق پاکستان در مرحله حساسی قرار دارد.