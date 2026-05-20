آموزش خودامدادی و دگرامدادی به بیش از ۲۰۰ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، محمد حسین زارع‌زاده مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، با تشریح روند اجرای برگزاری کارگاه های آموزشی «خودامدادی» و «دگرامدادی» اعلام کرد: از ابتدای جنگ رمضان، پزشکان و اعضای بسیج جامعه پزشکی در سراسر کشور اقدام به اجرای مجموعه‌ای از آموزش‌های عمومی با هدف ارتقای آمادگی مردم در شرایط بحرانی کرده‌اند؛ آموزش‌هایی که با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه همراه بوده است.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف توانمندسازی مردم برای اقدام صحیح و به‌موقع در لحظات حساس طراحی شده‌اند، افزود: در قالب این برنامه‌ها، شهروندان می‌آموزند در زمان بروز بحران چگونه از خود مراقبت کنند و در صورت نیاز، چگونه به دیگران کمک‌های اولیه و امدادی ارائه دهند تا از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود.

زارع‌زاده با اشاره به گستردگی اجرای این آموزش‌ها تصریح کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از این آموزش‌ها در مساجد و تجمعات شبانه بهره‌مند شده‌اند.

به گفته مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور این حجم از استقبال نشان‌دهنده نیاز جدی جامعه به آموزش‌های کاربردی و میدانی در حوزه امداد و نجات است.

وی ادامه داد: با توجه به اقبال عمومی نسبت به این طرح و اهمیت افزایش سطح آمادگی مردم در مواجهه با شرایط اضطراری، از این پس آموزش‌های خودامدادی و دگرامدادی در قالب طرح شهید غلامرضا سلیمانی در میادین اصل شهرها نیز برگزار خواهد شد تا دسترسی شهروندان و داوطلبان به این آموزش‌ها گسترده‌تر و آسان‌تر شود.

این مقام مسئول تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، تنها انتقال دانش امدادی نیست، بلکه تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش توان مردم برای مدیریت اولیه بحران‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش تلفات و آسیب‌های احتمالی نقش مؤثری ایفا کند.