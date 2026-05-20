به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در حساب کاربری خود، عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا نقل کرد: «ما احساس می‌کردیم در دو جنگ بی‌پایان و بدون امکان برد گیر افتاده‌ایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.»

قالیباف در ادامه نوشت: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند) دوباره در حال تکرار شدن است. این بار فقرا و فراموش‌شدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگ‌افروزی الیگارش‌های نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطان‌صفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.



گفتنی است جیمی دیمون مدیرعامل موسسه مالی و بانک جی‌پی مورگان در آمریکا و از مهم‌ترین چهره‌های حلقهٔ تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران است که اخیرا نیز علیه کشورمان لفاظی کرده است.

