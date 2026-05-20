۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

آمریکا دوباره در جنگی بی‌پایان که امکان پیروزی ندارد گیر خواهد افتاد

رئیس مجلس با اشاره به جمله ای از کتاب ونس نوشت: گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند دوباره در حال تکرار شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در حساب کاربری خود، عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا نقل کرد: «ما احساس می‌کردیم در دو جنگ بی‌پایان و بدون امکان برد گیر افتاده‌ایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.»

قالیباف در ادامه نوشت: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند) دوباره در حال تکرار شدن است. این بار فقرا و فراموش‌شدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگ‌افروزی الیگارش‌های نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطان‌صفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.

گفتنی است جیمی دیمون مدیرعامل موسسه مالی و بانک جی‌پی مورگان در آمریکا و از مهم‌ترین چهره‌های حلقهٔ تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران است که اخیرا نیز علیه کشورمان لفاظی کرده است.

محسن صمیمی

