به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اطلاعیه‌های پیشین و بررسی‌های صورت‌گرفته در ستاد آزمون اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی، تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری ارزشیابی‌های پایان سال تحصیلی اتخاذ شد.

بر اساس این تصمیم و در راستای همراهی با درخواست‌های دانش‌آموزان و اولیای گرامی، امتحانات پایان‌نوبت پایه‌های هفتم تا دهم و همچنین تمامی ارزشیابی‌های داخلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با توجه به تغییر شیوه ارزشیابی به حالت غیرحضوری، برنامه‌ریزی دقیق، تدوین چارچوب‌ها و زمان‌بندی اجرای این امتحانات بر عهده شورای مدرسه خواهد بود.

مدیران و کادر آموزشی مدارس موظف هستند با هم‌فکری در شورای مدرسه و با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد غیرحضوری و بررسی دقیق شواهد و مستندات آموزشی، نسبت به ارزیابی عادلانه و استاندارد دانش‌آموزان در این پایه‌های تحصیلی اقدام کنند.

دانش‌آموزان و اولیا می‌توانند جهت آگاهی از جزئیات زمان‌بندی و پلتفرم‌های در نظر گرفته شده برای برگزاری امتحانات غیرحضوری، از طریق درگاه‌های ارتباطی اختصاصی آموزشگاه خود، مصوبات شورای مدرسه را پیگیری کنند.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی تأکید دارد که این فرایند با نظارت مستمر و با هدف حفظ آرامش خانواده‌ها و کیفیت‌بخشی به روند ارزشیابی‌ها انجام می‌شود.