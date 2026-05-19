۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم در مرکزی حضوری برگزار می‌شود

اراک- مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم در این استان به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرضا پیرحسینلو از تعیین تکلیف نحوه برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد و افزود: با توجه به مصوبه و تأیید مراجع ذی‌صلاح، امتحانات دانش‌آموزان مقطع متوسطه در پایه‌های هفتم تا دهم تحصیلی در مرکزی به صورت کاملاً حضوری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تشریح روند ارزشیابی دوره ابتدایی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مراجع ذی‌صلاح، امتحانات پایان سال دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم ابتدایی به صورت مجازی و غیرحضوری انجام می‌شود تا روند ارزشیابی این مقطع از طریق بسترهای برخط تکمیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در خصوص وضعیت امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصریح کرد: ارزشیابی این دو پایه به دلیل ماهیت نهایی بودن، تابع تصمیمات کلان کشوری است از این رو نحوه دقیق برگزاری این آزمون‌ها پس از تصمیم‌گیری در سطح ملی و ابلاغ وزارت متبوع، به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    • ناشناس IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      خوبه،بد نیست
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      آخه همه جا تعطیله غیر حضوریه بعد انتظار دارید دانش آموزی که سه ماه مدرسه نرفته بره امتحان حضوری بده

