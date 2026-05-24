به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: عملکرد استان مرکزی در جشنواره جابر ابنحیان فراتر از تعهدات بوده و با رشد بیش از ۳۹ درصدی، مشارکت دانشآموزان به ۶۹ درصد رسیده است.
وی با اشاره به تجهیز ۳۰۰ کلاس درس با مشارکت خیرین مدرسهساز به کتابخانههای کلاسی افزود: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، اجرای طرح «مدرسه تراز» در دستور کار قرار دارد و استان مرکزی از مهرماه امسال آمادگی اجرای کامل آن در مدارس را دارد.
پیرحسینلو تصریح کرد: با همکاری شبکه آفتاب استان، ۱۷۰ برنامه آموزشی ویژه امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم تولید و بخشی نیز از شبکه چهار سیما بازپخش و مورد استفاده سایر استانها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: استان مرکزی موفق به کسب رتبه هفتم کشور در امتحانات نهایی پایه یازدهم و رتبه هشتم در پایه دوازدهم شده است.
پیرحسینلو تاکید کرد: استان مرکزی رشد ۳۳۰ درصدی در ثبتنام المپیادهای علمی و افزایش ۲۲۰ درصدی در کسب رتبههای برتر مرحله اول این رقابتها را تجربه کرده است.
وی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در توسعه متوازن رشتهها ادامه داد: استان مرکزی از رتبه ۲۸ به رتبه ۱۶ کشور ارتقا یافته و در حوزه پژوهشسراهای دانشآموزی نیز با جهش قابل توجه به رتبه ۱۶ رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با تأکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام دانشآموزان گفت: هرگونه اخذ وجه از اولیای دانشآموزان در فرآیند ثبتنام تخلف محسوب میشود.
وی افزود: با موارد مشاهدهشده طبق ضوابط و از طریق واحدهای نظارتی برخورد و پیگیری قانونی صورت خواهد گرفت.
پیرحسینلو با اشاره به دستور صریح وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بر اساس تأکیدات انجامشده، انجام هرگونه مصاحبه با دانشآموزان پایه اول ابتدایی در تمامی مدارس ممنوع است و در صورت تخلف، برخوردهای جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در استان مرکزی ۲۶۴ هزار دانشآموز مشغول به تحصیل هستند ادامه داد: موارد گزارششده از تخلفات در این حوزه در مقایسه با جمعیت دانشآموزی استان بسیار محدود بوده است.
پیرحسینلو تاکید کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور با رویکردی مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلابی مسیر خود را دنبال کرده و در همین چارچوب، دستاوردهای مهمی در تربیت نسل جوان داشته است.
وی افزود: تداوم اجرای دقیق ضوابط، تقویت نظارتها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف مورد تأکید است.
طرح کاهش مدارس کمجمعیت و توسعه مدارس شبانهروزی در مرکزی اجرا می شود
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی گفت: طرح کاهش مدارس کمجمعیت و توسعه مدارس شبانهروزی در استان اجرا میشود.
وی با تأکید بر برنامه کاهش مدارس کمجمعیت در دوره متوسطه اول افزود: با هدف ارتقای کیفیت و تحقق عدالت آموزشی، دانشآموزان این مدارس به سمت مدارس شبانهروزی هدایت میشوند تا از امکانات کامل آموزشی و پرورشی بهرهمند شوند.
پیرحسینلو از آمادهسازی «مدرسه دیجیتال» با ظرفیت ۲۰ هزار دانشآموز از مقاطع ابتدایی تا متوسطه دوم خبر داد و تصریح کرد: این طرح که در آستانه اخذ مجوز نهایی قرار دارد و در راستای توسعه آموزشهای نوین و همگامسازی نظام آموزشی با استانداردهای جهانی در حال تکمیل است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مولدسازی فضاهای مازاد آموزشی ادامه داد: درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش ۳۰ درصد افزایش یافته و ۱۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی در نظر گرفته شده است.
پیرحسینلو تاکید کرد: اختصاص ۵ میلیارد تومان برای تجهیز و بازسازی درمانگاه فرهنگیان و بازسازی مهمانسرای فرهنگیان در تهران آغاز و طی دو ماه آینده در اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اقدامات رفاهی انجامشده برای کارکنان آموزش و پرورش افزود: تاکنون ۳۶۰۰ فقره وام قرضالحسنه به همکاران فرهنگی و ۱۸۰۰ فقره تسهیلات دیگر در استان پرداخت شده که در ادوار گذشته بیسابقه بوده است.
پیرحسینلو بیان کرد: بهمنظور تحقق عدالت آموزشی و توزیع متوازن نیروی انسانی«اتاق وضعیت» بهصورت هفتگی فعال است و تمرکز ویژهای بر مناطق دارای بحران نیروی انسانی همچون زرندیه و نوبران صورت گرفته است.
حضور ۱۷ هزار دانشآموز استان مرکزی در مراسم اعتکاف
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به استقبال گسترده دانشآموزان از برنامههای معنوی گفت: در سال جاری ۱۷ هزار دانشآموز استان در مراسم اعتکاف شرکت کردند که نشاندهنده رشد قابل توجه مشارکتهای فرهنگی و مذهبی است.
وی افزود: دانش آموزان در مراسم اعتکاف در ۱۲۰ مسجد حضور یافتند که نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
پیرحسینلو تصریح کرد: این میزان مشارکت بیانگر تقویت رویکردهای تربیتی و فرهنگی در مدارس استان و استقبال دانشآموزان از برنامههای معنوی و اثرگذار در ارتقای هویت دینی و اجتماعی آنان است.
استان مرکزی میزبان جلسات قطب آموزشهای عمومی قرآن کریم با حضور هفت استان کشور شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به ابلاغ وزیر آموزش و پرورش در خصوص انتصاب رئیس قطب آموزشهای عمومی قرآن کریم گفت: بر اساس این ابلاغ، استانهای تهران، لرستان، همدان، کرمانشاه، قم و قزوین ذیل این قطب قرار دارند و جلسات مربوطه در استان مرکزی برگزار خواهد شد که این موضوع بیانگر جایگاه ویژه استان در حوزه تعلیم و تربیت است.
وی افزود: کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای فرهنگ عمومی استان با محوریت نماینده ولیفقیه و امام جمعه استان فعال بوده و مجموعه آموزش و پرورش استان با رویکرد برنامهمحور در مسیر ارتقای شاخصهای آموزشی و تربیتی حرکت میکند.
پیرحسینلو با اشاره به عملکرد شاخص استان در طرح نماد تصریح کرد: در این طرح، غربالگری ۹۹ درصدی دانشآموزان استان معادل ۲۲۰ هزار دانشآموز انجام شده که بر اساس ارزیابیهای ملی، استان مرکزی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
وی ادامه داد: در حوزه شورای آموزش و پرورش نیز استان مرکزی به رتبه برتر کشور دست یافته و طرح «هر دانشآموز یک تشکل» به عنوان یکی از برنامههای تحولی در دستور کار قرار دارد.
پیرحسینلو تاکید کرد: اطلس فضاهای آموزشی و ورزشی استان تدوین شده که مبنای مهمی برای توسعه هدفمند زیرساختهای آموزشی و ورزشی به شمار میرود.
وی افزود: در حوزه سوادآموزی، استان مرکزی از رتبه ۳۱ کشور به رتبه ششم ارتقا یافته و در قرارگاه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی نیز موفق به کسب رتبه هشتم کشور شده است.
سه مدرسه خمین در جنگ رمضان بطور کامل تخریب شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با تشریح بخشی از خسارات ناشی از «جنگ رمضان» در شهرستان خمین گفت: سه مدرسه بهصورت مستقیم مورد اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفت و پس از انجام بررسیهای فنی و کارشناسی، حدود ۲۱ واحد آموزشی با خسارتهای زیر ۳۰ درصد شناسایی شد.
وی افزود: اردوگاه فرهنگی ـ تربیتی امام خمینی(ره) در شهرستان خمین در جریان جنگ رمضان بهطور کامل تخریب شد.
پیرحسینلو تصریح کرد: این مجموعه شامل خوابگاه دانشآموزی با ظرفیت بیش از ۳۰۰ نفر، استخر، سالن ورزشی، ساختمان اداری سهطبقه، دو رستوران با ظرفیتهای ۷۰۰ و ۱۰۰ نفر، آشپزخانه مجهز و سالن اجتماعات ۳۵۰ نفره بوده است.
وی ادامه داد: برآورد ریالی خسارتها در این مجموعه به یکهزار میلیارد تومان میرسد که مبنای اصلی، بازسازی کامل زیرساختها و جایگزینی تجهیزات از بینرفته خواهد بود.
پیرحسینلو با اشاره به اقدامات جبرانی و تعهدات صورتگرفته برای بازسازی مدارس گفت: آستان قدس رضوی ساخت یک مدرسه در خمین را تقبل کرده و دیگر روحانیون نیز احداث مدارس جدید در این شهرستان را بر عهده گرفتهاند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم تکمیل برخی پروژهها تا مهرماه، تمهیدات لازم برای تداوم آموزش دانشآموزان از طریق روشهای جایگزین از جمله آموزش غیرحضوری پیشبینی شده است.
پیرحسینلو با اشاره به پیشرفت طرحهای عمرانی آموزش و پرورش استان افزود: ۹۰ درصد پروژههای آموزشی استان برای بهرهبرداری در مهرماه آماده میشود و همزمان، فرآیندهای مربوط به رتبهبندی معلمان و ارزیابی نیروهای آموزشی نیز در مراحل نهایی قرار دارد.
