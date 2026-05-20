به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مدرسه «معلم‌ساز» کشور در روستای گلزار شهرستان چگنی، عصر چهارشنبه با حضور رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، به بهره‌برداری رسید.

این طرح آموزشی دو کلاسه به‌عنوان نخستین مدرسه معلم‌ساز کشور، در کمتر از یک سال و با اعتباری حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، با مشارکت معلمان و جمعی از خیرین ساخته شده است.

الگویی تازه برای مشارکت مستقیم معلمان در ساخت آینده آموزش و پرورش

این طرح آموزشی از چند جهت مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک‌سو نشان‌دهنده ظرفیت بالای هم‌افزایی میان بدنه فرهنگیان و خیرین نیک‌اندیش در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است و از سوی دیگر، الگویی تازه برای مشارکت مستقیم معلمان در ساخت آینده آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار؛ نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت اجتماعی

رضوان حکیم‌زاده در آیین افتتاح این مدرسه، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت اجتماعی در ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی دانست.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی می‌تواند به تقویت عدالت آموزشی و گسترش فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان منجر شود، بر نقش تعیین‌کننده معلمان در پیشبرد برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش تأکید کرد.

بنابراین گزارش، این طرح در راستای دستور رئیس‌جمهور برای توجه ویژه به عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس و حمایت از مناطق کمتر برخوردار بوده است.

در این مراسم، سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، یونس بهاروند ایران نیا مدیرکل نوسازی استان و علی سیف فرماندار چگنی و جمعی از فرهنگیان این شهرستان حضور داشتند.

افتتاح نخستین مدرسه «معلم‌ساز» کشور در چگنی، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تقویت عدالت آموزشی و گسترش فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان است.