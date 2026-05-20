حق‌ شناس: خودکفایی سرمایه بزرگ ایران در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس، عصر چهارشنبه در اجلاس دبیران کل انجمن‌های علمی دانشجویان کشور در دانشگاه گیلان، با اشاره به تفاوت‌های راهبردی جنگ‌های گذشته اظهار کرد: در جنگ هشت ساله هرچه داشتیم از بیرون خریدیم و جنگیدیم، اما در جنگ رمضان و دوران دفاع مقدس، هرچه داشتیم برای خودمان بود.

استاندار گیلان، خودکفایی را بزرگترین ویژگی تفاوت میان جنگ رمضان و جنگ هشت ساله دفاع مقدس دانست و افزود: این خودکفایی، سرمایه بزرگی است که امروز دشمن را مقابل راهبرد و تکنیک ایرانی مستاصل کرده است.

حق‌شناس با یادآوری اینکه ایران در چشمانداز ۱۴۰۴ قرار بود در همه زمینه‌ها رتبه اول منطقه شود، گفت: با راهبردی که رهبر شهید حدود دو ماه پیش از شهادت تعیین فرمودند - مبنی بر اینکه اگر خطایی صورت گیرد، جنگ منطقهای میشود - ما در حوزه نظامی به رتبه اول منطقه و حتی فراتر از آن رسیدیم.

وی تصریح کرد: اگرچه در حوزه نظامی و دفاعی به رتبه اول منطقه و حتی فراتر از آن دست یافته‌ایم، اما در اقتصاد، فرهنگ و سایر شاخص‌ها هنوز به این هدف نرسیده‌ایم.

استاندار گیلان با اشاره به تجربه ۹ روزه بدون رهبر، فرمانده سپاه و وزیران دفاع و اطلاعات، اظهار کرد: تعیین دقیق مسئله، کلید حل چالش‌های کشور است. در آن مقطع، کشور نه رهبر داشت، نه فرمانده سپاه، نه فرمانده ارتش، نه وزیر دفاع و نه وزیر اطلاعات؛ اما «سیستم» کار خودش را کرد و بحمدالله دفاعی عمل شد.

وی افزود: وقتی مسئله کاملاً مشخص باشد، سیستم به درستی عمل می‌کند و جایگزین‌ها سریعاً پیدا می‌شوند. بنابراین در سایر موضوعات نیز باید مسئله به دقت تعیین شود تا ایرانیان بتوانند راهکارهای لازم را ارائه دهند.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد: بزرگترین چالش ما این است که نمی‌دانیم دقیقاً با چه مسئله‌ای روبرو هستیم. تعیین دقیق مسئله، رمز موفقیت در تمام حوزه‌هاست.