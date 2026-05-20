به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسنوند، در نشست تخصصی بررسی رسیدگی قضایی به پرونده‌های متخلفین تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان خرم‌آباد، با تأکید بر اهمیت حیاتی صیانت از این اراضی، خواستار برخورد قاطع و هماهنگ دستگاه قضایی با متخلفین شد.

جایگاه اراضی کشاورزی و ضرورت برخورد قاطع

حسنوند اظهار داشت: اراضی کشاورزی، انفال محسوب شده و حفاظت از آن‌ها وظیفه‌ای همگانی و از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی، علاوه بر ضربه زدن به امنیت غذایی کشور، موجب از بین رفتن سرمایه‌های ملی و تبعات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری می‌شود.

هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و تفکیک اراضی بدون مجوز قانونی، جرم است

معاون دادستان مرکز استان با اشاره به قوانین حمایتی از اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تفکیک اراضی، احداث بنا و شیوه‌های دیگر تغییر کاربری بدون مجوزهای قانونی، جرم تلقی شده و دستگاه قضایی با جدیت تمام با متخلفین برخورد خواهد کرد.

حسنوند با اشاره به آمار عملکرد سال گذشته، افزود: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، در سال گذشته شاهد اجرای ۳۱۰ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون در شهرستان خرم‌آباد بودیم که منجر به قلع و قمع بناها و اعاده اراضی به وضعیت زراعی شد.

وی ادامه داد: این مهم نشان‌دهنده عزم جدی دادستانی و همکاری سایر دستگاه‌ها در برخورد با متخلفین است.

صدور احکام بازدارنده و اجرای سریع احکام قطعی

معاون دادستان مرکز استان تأکید کرد: لازم است در این خصوص، صدور احکام بازدارنده و اجرای سریع احکام قطعی در دستور کار قرار گیرد.

حسنوند بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: هماهنگی کامل بین دادستانی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی برای پیشگیری، شناسایی و برخورد با متخلفین ضروری است.

وی بیان کرد: گزارش‌های ارسالی از سوی جهاد کشاورزی باید با دقت و سرعت مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و از اطاله دادرسی پرهیز شود.

یگان حفاظت امور اراضی در خط مقدم مقابله با تغییر کاربری‌

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان هم ضمن تشریح اقدامات یگان در سال گذشته، بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات این یگان تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت امور اراضی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی، در خط مقدم مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز قرار دارد.

سرهنگ محمد بوستان افروز اشاره کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما، بحث شناسایی به موقع تخلفات و همچنین فرآیند طولانی صدور احکام و اجرای آن‌هاست که نیازمند همکاری و تسریع در روند رسیدگی از سوی دستگاه قضایی است.

آمادگی کامل برای افزایش گشت‌های مشترک به صورت منظم و هدفمند

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان گفت: ما آمادگی کامل داریم تا با همکاری دادستانی، گشت‌های مشترک را به صورت منظم و هدفمند در سطح استان افزایش دهیم تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات سراسر استان جلوگیری شود.

در پایان این جلسه، بر لزوم بازنگری در برخی رویه‌ها، تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و افزایش فرهنگ عمومی در خصوص اهمیت حفظ اراضی کشاورزی تأکید شد و مقرر گردید جلسات مشابه به صورت مستمر برگزار شود.