افشای جزئیات اصابت بمب یک تُنی آمریکا به منطقه مسکونی قشم+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بر اساس تحلیل ویدئوها، عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای توسط کارشناسان تسلیحات و خبرنگاران این روزنامه، آمریکا بامداد پنج‌شنبه خانه یک خانواده را در جزیره قشم ایران با یک بمب بسیار قدرتمند هدف قرار داد. مسئولان ایرانی اعلام کردند که در این حمله، یک زن و شوهر به همراه پسر دو ساله‌شان به شهادت رسیدند و دو فرزند دیگر این خانواده زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

بر اساس این گزارش، اندازه گودال ایجادشده و قطعات باقی‌مانده از مهمات نشان می‌دهد که سلاح مورد استفاده احتمالاً یک بمب دو هزار پوندی(تقریبا یک تُنی) از نوع Mark-۸۴ بوده که یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های مورد استفاده ارتش آمریکا به شمار می رود. محل و زمان حمله نیز با مناطقی که نیروهای آمریکایی در آن عملیات انجام می‌دادند، مطابقت دارد. این شواهد پرسش‌هایی را درباره هدف حمله و علت استفاده از چنین مهمات سنگینی مطرح می‌کند.

این حمله محله‌ای پرجمعیت در جزیره قشم واقع در جنوب ایران را هدف قرار داد. نیویورک تایمز هیچ نشانه‌ای از وجود یک مرکز نظامی در نزدیکی خانه این خانواده یا گزارشی درباره قربانیان نظامی در این حمله نیافت.

مسئولان ایرانی اعلام کردند حدود ۲۰ خانواده در نتیجه این حمله آواره شدند و تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که آوار و خودروهای آسیب‌دیده تا فاصله بیش از ۶۰ متری از محل انفجار دیده می‌شود. بر اساس تحلیل تصاویر در همان موج حملات، دو انبار در خارج از شهر نیز تخریب شدند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به قربانیان غیرنظامی را بررسی می‌کند اما به پرسش‌ها درباره هدف مورد نظر، نوع مهمات استفاده‌شده یا اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از غیرنظامیان پاسخ نداد.

نیویورک تایمز با تطبیق تصاویر ضبط‌ شده توسط شاهدان عینی و رسانه‌ها در کنار تصاویر ماهواره‌ای محل دقیق حمله و ابعاد گودال انفجار را مشخص کرد. این حمله که در محله چاه‌تنگو در شهر قشم رخ داد، چندین ساختمان را نیز ویران کرد و گودالی با عرض دست‌کم حدود ۹ متر بر جای گذاشت.

ترور بال، کارشناس سابق خنثی‌سازی مهمات ارتش آمریکا و تحلیلگر مؤسسه Armament Research Services گفت: اندازه گودال و شدت تخریب ساختمان‌ها با استفاده از یک بمب دو هزار پوندی Mark-۸۴ مطابقت دارد که می‌تواند به سامانه هدایت JDAM مجهز شده باشد.

فردریک گراس، مشاور فرانسوی در زمینه مهمات که همان تصاویر را بررسی کرده نیز گفت ابعاد گودال با انفجار یک بمب هوایی دو هزار پوندی Mark-۸۴ مطابقت دارد. به نظر می‌رسد بمب پس از نفوذ به زمین و در زیر سطح منفجر شده است.

بر اساس اعلام یکی از دفاتر ارتش آمریکا که مدیریت مهمات پنتاگون را بر عهده دارد، بمب‌هایی با این اندازه معمولاً برای هدف قرار دادن ساختمان‌ها، خطوط راه‌آهن و مسیرهای ارتباطی به کار می‌روند. کارشناسان می‌گویند استفاده از چنین سلاح‌هایی در مناطق پرجمعیت می‌تواند آسیب‌های جدی به غیرنظامیان وارد کند.