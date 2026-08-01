کشاورزان از آتش سوزی مزارع بعد از برداشت محصول خودداری کنند 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست مشترک با علیرضا علیپور مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در فصل برداشت اظهار کرد: سوزاندن بقایای مزارع علاوه بر ایجاد خطر آتشسوزی گسترده، موجب آسیب جدی به خاک، از بین رفتن مواد آلی و کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی میشود.
وی افزود: متأسفانه در برخی مناطق این باور نادرست وجود دارد که آتشزدن بقایای مزارع باعث تقویت خاک میشود، در حالی که این اقدام خسارات جبرانناپذیری به محیط زیست و بخش کشاورزی وارد میکند و لازم است در این زمینه فرهنگسازی اصولی و مستمر انجام شود.
فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به پدیده «النینو» و تأثیرات آن بر شرایط اقلیمی منطقه گفت: این پدیده در کنار برخی فرصتها، تهدیدهایی از جمله افزایش احتمال بروز حوادث طبیعی و تغییرات جوی را به همراه دارد و آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط بحرانی ضروری است.
قلندری بر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دهیاران، بخشداران و نهادهای امدادی تأکید کرد و بیان کرد: تأمین تجهیزات، امکانات و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی باید در اولویت قرار گیرد.
در ادامه این نشست، علیرضا علیپور مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل نیز با تأکید بر لزوم پیشگیری و آمادگی در برابر بحرانها اظهار کرد: مدیریت بحران استان با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی، برنامهریزی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی به ویژه آتشسوزی مزارع و مراتع را انجام داده است.
وی افزود: آموزش عمومی، افزایش آگاهی کشاورزان و استفاده از ظرفیت رسانهها و دهیاریها برای جلوگیری از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در این حوزه است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل خاطرنشان کرد: تجهیز امکانات امدادی، آمادهباش نیروهای خدماترسان و رصد مستمر شرایط جوی در دستور کار قرار دارد تا در صورت بروز بحران، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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