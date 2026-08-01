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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

هشدار پلیس فتا درباره انتشار محتوای خشونت‌آمیز در فضای مجازی

هشدار پلیس فتا درباره انتشار محتوای خشونت‌آمیز در فضای مجازی

پلیس فتا نسبت به انتشار محتوای خشونت‌آمیز و تحریک‌کننده در فضای مجازی هشدار داد و اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی، اظهار کرد : تولید، انتشار و اشتراک هرگونه محتوایی که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا تسهیل شیوه ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز باشد و منجر به تشویش اذهان عمومی یا ایجاد ناامنی در فضای سایبر شود، جرم محسوب شده و با مرتکبین برابر قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین مرتبط برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: تولیدکنندگان محتوا باید آگاه باشند که محتوای منتشرشده در فضای مجازی، به دلیل سرعت بالای انتقال و قابلیت دسترسی گسترده، تأثیر مستقیم و عمیقی بر افکار عمومی جامعه دارد. انتشار هرگونه کلیپ یا محتوایی که با وجود صحنه‌های خشونت‌آمیز، زمینه برانگیختن احساسات عمومی به شکل منفی، قبح‌شکنی از رفتارهای مجرمانه و ترویج الگوهای خشونت‌آمیز را فراهم کند، مورد رصد پلیس فتا قرار می‌گیرد.

سردار مجید خاطرنشان کرد: بعضی از کاربران به منظور جلب مخاطب بیشتر و کسب درآمد یا با هر هدف دیگری، اقدام به تولید محتوای پرخاشگرانه می‌کنند. این محتواها پس از انتشار، بلافاصله در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافته و می‌تواند موجب مسئولیت کیفری برای منتشرکننده شود، چرا که بر اساس قانون، صرفاً تولید یا انتشار نیست که جرم است، بلکه آثار سوء اجتماعی، روانی و امنیتی آن است که وصف مجرمانه به عمل می‌دهد.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان، ضمن قدردانی از هوشیاری کاربران و اصحاب رسانه، از تمام هموطنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه‌ای که عمدتاً شامل تحریک به خشونت، آموزش راه‌های مجرمانه، انتشار محتوای منجر به تشویش اذهان عمومی و دعوت به رفتارهای خلاف قانون است، سریعاً از طریق مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه سرشماره تلفن ۰۹۶۳۸۰، پلیس فتا را مطلع سازند.

کد مطلب 6905062

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