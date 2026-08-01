به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق اسباب‌بازی و بادکنک به ارزش پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی بروجرد در زمان گشت‌زنی، خودرو را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.