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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

۹۹ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع قائمشهر شناسایی شد

۹۹ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع قائمشهر شناسایی شد

قائم‌شهر- مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از شناسایی ۹۹ مورد تخلف تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی طی خردادماه خبر داد و گفت: با ورود به‌موقع نیروهای یگان حفاظت، از ادامه عملیات جلوگیری شد.

معصومه صفری اوریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت‌های یگان حفاظت اراضی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در مناطق مختلف شهرستان فعال هستند و هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در اراضی کشاورزی را رصد می‌کنند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش عمده تخلفات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده و در کنار آن مواردی از احداث استخر، محوطه‌سازی، تفکیک و پلاک‌بندی، مخلوط‌ریزی و نخاله‌ریزی نیز مشاهده شده است که پس از شناسایی، روند قانونی برای توقف عملیات و رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه از بین رفتن اراضی کشاورزی، ظرفیت تولید محصولات غذایی را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: صیانت از این اراضی تنها با اقدامات نظارتی محقق نمی‌شود و همراهی مردم و مسئولان محلی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات دارد.

وی ادامه داد: یگان حفاظت اراضی با استفاده از گشت‌های میدانی، پایش مستمر مناطق مستعد تخلف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی تلاش می‌کند از همان مراحل ابتدایی، مانع تغییر کاربری‌های غیرمجاز شود.

صفری اوریمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، خاک‌ریزی، تفکیک یا دیگر اقدامات مشکوک در اراضی زراعی و باغی، موضوع را از طریق سامانه و خودروی گشت ۱۳۱ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام لازم انجام شود.

وی تأکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6887716

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