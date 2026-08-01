«مرد عنکبوتی» با رکوردشکنی از راه رسید؛ درخشش «روز کاملاً جدید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» با فروشی ۷۲ میلیون دلاری از پیش‌نمایش‌هایش در پنجشنبه شب، رکورد گیشه را شکست و «انتقام‌جویان: پایان بازی» را پشت سر گذاشت.

جدیدترین فیلم عنکبوتیِ تام هالند با ۷۲ میلیون دلار فروش از پیش‌نمایش خود که شامل نمایش‌های زودهنگام چهارشنبه هم می‌شود، رکورددار شد و بیشترین فروش در پیش‌نمایش یک فیلم در میان همه فیلم‌های تاریخ را به نام خود ثبت کرد. رکورد قبلی متعلق به «انتقام‌جویان: پایان بازی» بود که در پیش‌نمایش‌های پنجشنبه ۶۰ میلیون دلار فروخت و در نهایت بزرگترین رقم فروش اولین آخر هفته یعنی افتتاحیه یک فیلم در تمام دوران را نیز به نام خود کرد.

برای مقایسه این ۲ فیلم ابرقهرمانی تاریخی، «انتقام‌جویان: پایان بازی» با ۳۵۷ میلیون دلار فروش داخلی و ۱.۲ میلیارد دلار فروش جهانی، رکورد بیشترین فروش آخر هفته افتتاحیه را شکست. «روز کاملاً جدید» سونی و مارول به نظر می‌رسد در آخر هفته افتتاحیه خود بین ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون دلار بفروشد و عنوان دومین فروش بزرگ تمام دوران تاریخ را به نام خود ثبت کند و پس از «پایان بازی» و بالاتر از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» جا بگیرد. برخی‌ها البته پیش‌بینی می‌کنند فروش افتتاحیه «روز کاملاً جدید» به بالای ۳۰۰ میلیون دلار در داخل آمریکا برسد، اما سونی محتاطانه عمل می‌کند و شروع محافظه‌کارانه‌تری را در نظر گرفته و فروشی بین ۱۹۰ تا ۱۹۵ میلیون دلار را پیش‌بینی کرده است.

در تایخ سینما تنها ۹ فیلم با فروش افتتاحیه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کارشان را شروع کرده‌اند که «انتقام‌جویان: پایان بازی» با بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از جمله آنهاست. فیلم‌های دیگر عبارتند از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست»، «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت»، «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد»، «جنگ ستارگان: آخرین جدای»، «ددپول و ولورین»، «دنیای ژوراسیک»، «انتقام‌جویان» و «پلنگ سیاه».

در سطح بین‌المللی برای «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» فروشی بین ۲۷۵ تا ۳۰۰ میلیون دلار در روزهای افتتاحیه پیش‌بینی شده است.

در فیلم قبلی از این مجموعه با بازی تام هالند که جای بازیگران سابق اسپایدرمن، یعنی توبی مگوایر و اندرو گارفیلد را گرفته، فروش افتتاحیه ۳۲۷ میلیون دلار در سطح بین‌المللی و ۵۸۷ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آمد تا نام خود را به عنوان سومین شروع بالای جهانی در تاریخ ثبت کند.

داستان «روز کاملاً جدید» چهار سال پس از پایان «راهی به خانه نیست» آغاز می‌شود و زمانی است که یک طلسم موجب شده تا همه دنیا فراموش کنند پیتر پارکر مرد عنکبوتی است. قهرمانی که هالند نقشش را بازی می‌کند دیگر کاملا تنهاست و حتی دوست دخترش ام‌جی (زندایا) یا بهترین دوستش ند (جیکوب باتالون) را در کنارش ندارد و با یک شخصیت شرور مرموز جدید با بازی سادی سینک روبه‌رو می‌شود.

تام هالند و زندایا که به تازگی ازدواج کرده‌اند، به تازگی در فیلم پرفروش «اودیسه» با هم ظاهر شدند و احتمالاً دوباره با «روز کاملاً جدید» رکوردها را خواهند شکست.

این فیلم چهارمین فیلم از مجموعه فیلم‌های «مرد عنکبوتی» در دنیای سینمایی مارول است و پس از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (۲۰۲۱) اکران می‌شود. این فیلم همچنین سی و هشتمین فیلم در دنیای سینمایی مارول به‌شمار می‌رود. کارگردانی این فیلم بر عهده دستین دنیل کرتون است و فیلمنامه آن توسط کریس مک‌کنا و اریک سامرز نوشته شده است. تام هالند در نقش پیتر پارکر یا مرد عنکبوتی همراه زندایا، سیدی سینک، جیکوب باتالون، جان برنثال، فلورنس پیو، ترامل تیلمن، مریسا تومی و مارک روفالو در این فیلم به ایفای نقش ‌پرداخته‌اند.