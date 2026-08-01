صدرنشینی استقلال  برای دریافت جام و اعلام قهرمانی این تیم کافی نیست

احمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره درخواست باشگاه استقلال مبنی بر اعلام قهرمانی این تیم با وجود نیمه تمام ماندن لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی گفت: در فوتبال، صدرنشینی یا حتی قهرمانی نیمفصل، بهتنهایی حقی برای دریافت جام ایجاد نمیکند و در مقررات فیفا نیز هیچ الزامی مبنی بر قهرمان اعلام شدن تیم صدرنشین در لیگ ناتمام وجود ندارد.
این حقوق دان ورزشی ادامه داد: رویه بینالمللی نیز این ادعا را تایید می کند. در دوران کرونا، لیگ اسکاتلند با استفاده از روش امتیاز به ازای هر بازی، قهرمان را تعیین کرد اما لیگ هلند اساساً هیچ باشگاهی را قهرمان اعلام نکرد. بنابراین، هیچ راهکار واحد و الزامآوری در فوتبال جهان وجود ندارد.
براتی در ادامه خاطرنشان کرد: در ایران نیز نخستین ملاک، آییننامه مسابقات است. اگر آییننامه در این خصوص ساکت باشد، هیئترئیسه فدراسیون در حدود اختیارات قانونی خود میتواند درباره سرنوشت مسابقات تصمیمگیری کند.
احمدرضا براتی در پایان گفت: در نتیجه، صدرنشینی استقلال برای دریافت جام و اعلام قهرمانی آن کافی نیست. همچنین اگر هیئت رئیسه در چارچوب اختیارات قانونی تصمیم بگیرد که هیچ باشگاهی به عنوان قهرمان اعلام نشود، هرچند امکان اعتراض وجود دارد اما با توجه به رویه بینالمللی، احتمال موفقیت در نقض چنین تصمیمی چندان بالا نیست.
نظر شما