به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نظارت مستمر بر چرخه تولید، رئیس شیلات شهرستان ازنا عصر چهارشنبه از مزارع فعال منطقه عزیزآباد بازدید به عمل آورد.
در این بازدید، ضمن تأیید فعال بودن واحدها، نکات فنی و پروتکلهای بهداشتی جهت ارتقای کیفیت تولید به بهرهبرداران ابلاغ شد.
مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نهادهها
رئیس شیلات شهرستان ازنا در حاشیه این بازدید به مشکلات جدی تولیدکنندگان در تأمین نهادهها اشاره کرد و گفت: در گذشته تعاملات به گونهای بود که خوراک ماهی به صورت اقساطی (تا ۹ ماه) در اختیار مزارع قرار میگرفت، اما در حال حاضر با تغییر رویه بازار، خرید خوراک صرفاً به صورت نقدی انجام میشود.
کمبود شدید نقدینگی؛ تهدیدی برای استمرار تولید
محمد کریمی افزود: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت خوراک و لزوم پرداخت نقدی، تولیدکنندگان با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدهاند.
این مسئول ادامه داد: لذا برای استمرار تولید و جلوگیری از توقف فعالیت مزارع، نیاز مبرمی به پرداخت تسهیلات کمبهره و آسانسازی فرآیند اخذ وام احساس میشود.
ضرورت تعدیل قیمت خرید ماهی
رئیس شیلات ازنا خاطرنشان کرد: هزینههای تولید به شدت افزایش یافته و ضروری است که قیمت خرید ماهی از تولیدکننده به گونهای متعادل شود که پاسخگوی هزینههای گزاف نهادهها و نیروی انسانی باشد تا رغبت سرمایهگذاران برای ماندن در این صنعت حفظ شود.
