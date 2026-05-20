کرملین: احتمال دیدار ترامپ و پوتین در چین وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو و واشنگتن هنوز در مورد دیدار پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) گفتگو نکردهاند.
دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: انتظار می رود سفر ویتکاف (فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا) و کوشنر (داماد ترامپ) به مسکو در هفتههای آینده انجام شود. هنوز درباره دیدار پوتین و ترامپ در اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-پاسفیک (اپک، APEC) در چین توافق نشده است، اما امکان این دیدار وجود دارد.
این در حالیست که کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیسجمهوری روسیه در امور همکاریهای سرمایهگذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی پیشتر گفته بود که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، در آینده نزدیک به روسیه سفر خواهد کرد.
با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.
