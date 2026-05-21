به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: با توجه به تشدید تنش‌های جهانی و تهدیدهای نوظهور، سه‌گانه هسته‌ای روسیه باید همچنان ضامن حاکمیت روسیه و بلاروس باشد.

وی اضافه کرد: این سه گانه هسته ای باید حل مسائل بازدارندگی استراتژیک و حفظ برابری هسته‌ای و توازن قدرت در سطح جهانی را تضمین کند.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسی وی از طریق ویدئو کنفرانس بر رزمایش‌های هسته‌ای مشترک نیروهای دو کشور در بلاروس نظارت کردند.

لوکاشنکو نیز تاکید کرد: هر دو کشور این سلاح را در اختیار دارند و با تمام توان آماده دفاع از سرزمین مشترک خود هستند، سرزمینی که از شهر برست بلاروس در غرب تا ولادی وستوک در خاور دور روسیه امتداد دارد.

وزارت دفاع روسیه امروز تصاویری از رزمایش‌های تاکتیکی نیروهای هسته‌ای در بلاروس که از ۱۸ ماه جاری آغاز شده است، منتشر کرد. این رزمایش‌ها شامل آموزش خدمه جنگنده‌های میگ-۳۱ برای حمله به اهداف شبیه‌سازی شده دشمن با موشک‌های کینژال مجهز به کلاهک هسته‌ای بود.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیش از ۶۴ هواپیما در این رزمایش‌ها شرکت کرده‌اند.