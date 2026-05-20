۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

لاوروف: مسکو هم مانند پکن به‌دنبال جنگ نیست، اما از منافعش دفاع می‌کند

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو هم مانند پکن به‌دنبال جنگ نیست، اما از منافعش دفاع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: کشورهای غربی دچار اشتباه هستند، اگر تصور می‌کنند روسیه و چین به‌دلیل تحریم‌ها با مشکلات حل‌نشدنی روبه‌رو خواهند شد.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: مسکو نیز همانند پکن به‌دنبال جنگ نیست، اما از منافع خود دفاع خواهد کرد. مبادلات تجاری میان روسیه و چین به طور کامل با استفاده از روبل و یوان انجام می‌شود. روسیه و چین باید بر توان و همبستگی خود تکیه کنند.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: آمریکا تا حدی اشتیاق خود به حل‌ بحران اوکراین را از دست داده است. رویکرد زلنسکی و اروپایی‌ ها به طور فزاینده ای تهاجمی و گستاخانه می‌شود، این واقعیت را در مذاکرات احتمالی درباره اوکراین در نظر خواهیم گرفت.

