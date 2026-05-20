به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: کشورهای غربی دچار اشتباه هستند، اگر تصور می‌کنند روسیه و چین به‌دلیل تحریم‌ها با مشکلات حل‌نشدنی روبه‌رو خواهند شد.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: مسکو نیز همانند پکن به‌دنبال جنگ نیست، اما از منافع خود دفاع خواهد کرد. مبادلات تجاری میان روسیه و چین به طور کامل با استفاده از روبل و یوان انجام می‌شود. روسیه و چین باید بر توان و همبستگی خود تکیه کنند.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: آمریکا تا حدی اشتیاق خود به حل‌ بحران اوکراین را از دست داده است. رویکرد زلنسکی و اروپایی‌ ها به طور فزاینده ای تهاجمی و گستاخانه می‌شود، این واقعیت را در مذاکرات احتمالی درباره اوکراین در نظر خواهیم گرفت.