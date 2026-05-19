به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: پکن از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین استقبال می‌کند.

وی افزود: سران دو کشور درباره همکاری در زمینه‌های مختلف، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. اطمینان داریم که تحت هدایت راهبردی رهبران چین و روسیه، دوستی میان دو کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه روز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: در سفر قریب‌ الوقوع پوتین به چین، طیف وسیعی از موضوعات مربوط به روابط دوجانبه میان روسیه و چین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس اضافه کرد: در جریان سفر پوتین به چین حدود ۴۰ سند میان دو کشور به امضا خواهد رسید. اسنادی که قرار است به امضا برسد، مربوط به تعمیق روابط دو کشور در حوزه‌ های صنعت، حمل و نقل و انرژی هسته‌ ای است. پوتین و شی جین پینگ بیانیه مشترکی را در مورد تقویت مشارکت راهبردی امضا خواهند کرد.

یوری اوشاکوف در ادامه افزود: ۵ معاون نخست وزیر، ۸ وزیر، روسای بانک مرکزی و چندین شرکت دولتی و مدیران منطقه‌ای پوتین را در سفر به چین همراهی خواهند کرد. هیچ ارتباطی میان سفر ترامپ و سفر پوتین به چین وجود ندارد؛ زمان سفر رئیس جمهور روسیه از قبل توافق شده بود.

کرملین روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد رئیس جمهوری روسیه در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ مه جاری(۲۹ و ۳۰ اردیبهشت) در سفری رسمی به چین می رود.