فرماندار الیگودرز: ۸۵ واحد خبازی به موتور برق مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه، مانور تداوم پخت نان با استفاده از سوخت جایگزین در ۱۵ واحد نانوایی شهرستان الیگودرز با موفقیت به اجرا درآمد.

اجرای مانور با هدف ارزیابی آمادگی خبازی‌ها در شرایط اضطراری

فرماندار ویژه الیگودرز، در این خصوص اظهار داشت: این مانور با هدف ارزیابی آمادگی خبازی‌ها در شرایط اضطراری برگزار شد که طی آن، ۱۵ نانوایی منتخب توانستند بدون نقص و خلل در روند عرضه نان، از تجهیزات جایگزین استفاده کنند.

اداوی افزود: در حال حاضر ۸۵ واحد خبازی در سطح شهرستان به موتور برق مجهز شده‌اند تا اطمینان از پخت نان در هر شرایطی برای شهروندان حاصل شود.

اختصاص تسهیلات برای تجهیز نانوایی‌های جدید

اداوی از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار جدید خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا، ۴۰ واحد خبازی دیگر نیز جهت دریافت تسهیلات خرید موتور برق و دوگانه‌سوز شدن معرفی شده‌اند که پرونده آن‌ها تشکیل شده و در مرحله پرداخت قرار دارند.

فرماندار ویژه الیگودرز ضمن قدردانی از عملکرد رئیس اداره غله و تعامل بنیاد علوی و بنیاد برکت، گفت: تلاش خواهیم کرد تا تمامی نانوایی‌های سطح شهرستان به تجهیزات دوگانه‌سوز و موتور برق مجهز شوند.