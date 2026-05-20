به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقهای و مناسبات دوجانبه، درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و روند پیگیری توافقات و رایزنیهای دیپلماتیک گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنیهای سیاسی و تقویت همکاریهای منطقهای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
رئیسجمهور با قدردانی از مواضع، همراهیها و تلاشهای دولت پاکستان در حمایت از ثبات، امنیت و همکاریهای منطقهای، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه و استمرار هماهنگیهای سیاسی میان تهران و اسلامآباد تأکید کرد.
پزشکیان همچنین با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور، توسعه همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی را به نفع ثبات و منافع مشترک دو ملت دانست.
سید محسن نقوی نیز در این دیدار، پیامها و دیدگاههای مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفتوگو و تفاهم را منتقل کرد.
نظر شما