۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۴

استاندار سابق زنجان: شهید رئیسی از ظلم‌های دیگران در حق خود گلایه نکرد

زنجان- استاندار سابق زنجان با اشاره به شخصیت شهید سیدابراهیم رئیسی، گفت: این شهید بزرگوار با وجود همه ظلم‌هایی که در حق او روا داشته شد، یک بار هم گلایه نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب اظهار داشت: شهید رئیسی بخشی از سازوکار «نه گفتن به طاغوت زمان» بود و با وجود همه ظلم‌هایی که در حق ایشان روا داشته شد، یک بار هم گلایه نکرد و راز رسیدن به درجه رفیع شهادت همین سلوک است.

استاندار سابق زنجان گغت: خون‌بهای این شهادت‌ها، باز شدن فنر فشرده‌شده ایران است؛ همان‌طور که رهبر شهید فرموده‌اند: رسیدن به قله، آسانی و گشایش.

افشارچی با اشاره به تجربه مسئولیت خود خاطرنشان کرد: به عنوان کسی که مسئولیت داشته، می‌گویم جمهوری اسلامی کشتی نوح آخرالزمانی است؛ بنابراین باید مقاومت کنیم.

وی حضور خدا را در زندگی «رهبر شهید» بسیار ملموس توصیف کرد و گفت: ایشان علاوه بر توحید، از طاغوت زمان نیز دوری جسته‌اند که نمونه‌های قرآنی برای آن وجود دارد و هیچ مسئولی را در شخصیت و سلوک به رهبر شهید نزدیک‌تر از شهید رئیسی ندیده‌ام.

۳۷ سال هدایت جامعه در مسیر خودکفایی و نفی طاغوت

استاندار سابق زنجان با یادآوری ۳۷ سال هدایت جامعه توسط «امام شهید»افزود: ایشان همه تلاش خود را برای خودکفایی کشور در ابعاد مختلف انجام داده و این چیدمان، برای قرار گرفتن کشور در مسیر «نه به طاغوت» بوده است. به همین دلیل مردم در مقابل طاغوت ایستاده و خواهند ایستاد.

افشارچی با بیان اینکه «جنگ رمضان حیله دشمن بود»، افزود: هدف دشمن از این جنگ، زدن رهبری و پایان جنگ طی سه روز بود.

وی یادآور شد: پیش از جنگ، ما تحت فشار اقتصادی بودیم بدون اینکه ابزار دفاع داشته باشیم، اما خداوند حیله دشمن را به خودشان بازگرداند و با آغاز جنگ، امکان فشار آوردن به اقتصاد دشمنان فراهم شد.

وظیفه امروز؛ صبر و دعوت به صبر

افشارچی وظیفه امروز مردم و مسئولان را «صبر و دعوت دیگران به صبر» عنوان کرد و گفت: استقامت، رمز عبور از این مرحله است و با تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی به دستاوردهای بزرگی دست خواهیم یافت.

