به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب اظهار داشت: شهید رئیسی بخشی از سازوکار «نه گفتن به طاغوت زمان» بود و با وجود همه ظلم‌هایی که در حق ایشان روا داشته شد، یک بار هم گلایه نکرد و راز رسیدن به درجه رفیع شهادت همین سلوک است.

استاندار سابق زنجان گغت: خون‌بهای این شهادت‌ها، باز شدن فنر فشرده‌شده ایران است؛ همان‌طور که رهبر شهید فرموده‌اند: رسیدن به قله، آسانی و گشایش.

افشارچی با اشاره به تجربه مسئولیت خود خاطرنشان کرد: به عنوان کسی که مسئولیت داشته، می‌گویم جمهوری اسلامی کشتی نوح آخرالزمانی است؛ بنابراین باید مقاومت کنیم.

وی حضور خدا را در زندگی «رهبر شهید» بسیار ملموس توصیف کرد و گفت: ایشان علاوه بر توحید، از طاغوت زمان نیز دوری جسته‌اند که نمونه‌های قرآنی برای آن وجود دارد و هیچ مسئولی را در شخصیت و سلوک به رهبر شهید نزدیک‌تر از شهید رئیسی ندیده‌ام.

۳۷ سال هدایت جامعه در مسیر خودکفایی و نفی طاغوت

استاندار سابق زنجان با یادآوری ۳۷ سال هدایت جامعه توسط «امام شهید»افزود: ایشان همه تلاش خود را برای خودکفایی کشور در ابعاد مختلف انجام داده و این چیدمان، برای قرار گرفتن کشور در مسیر «نه به طاغوت» بوده است. به همین دلیل مردم در مقابل طاغوت ایستاده و خواهند ایستاد.

افشارچی با بیان اینکه «جنگ رمضان حیله دشمن بود»، افزود: هدف دشمن از این جنگ، زدن رهبری و پایان جنگ طی سه روز بود.

وی یادآور شد: پیش از جنگ، ما تحت فشار اقتصادی بودیم بدون اینکه ابزار دفاع داشته باشیم، اما خداوند حیله دشمن را به خودشان بازگرداند و با آغاز جنگ، امکان فشار آوردن به اقتصاد دشمنان فراهم شد.

وظیفه امروز؛ صبر و دعوت به صبر

افشارچی وظیفه امروز مردم و مسئولان را «صبر و دعوت دیگران به صبر» عنوان کرد و گفت: استقامت، رمز عبور از این مرحله است و با تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی به دستاوردهای بزرگی دست خواهیم یافت.