۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

تکواندو قهرمانی آسیا - مغولستان

قهرمان المپیک تکواندو ایران را طلایی کرد/ آرین سلیمی قهرمان آسیا شد

ملی پوش تکواندو ایران با پیروزی در مبارزه فینال عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا را به خود اختصاص داد. این ملی پوش قهرمانی المپیک را هم در کارنامه خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا که در مغولستان جریان دارد، صبح امروز پنجشنبه وزن ۸۷+ کیلوگرم که ۱۷ شرکت کننده حضور داشت، آرین سلیمی با شکست همه رقبایش به فینال رسید.

سلیمی در مرحله نیمه نهایی قهرمان جهان از کره جنوبی را دو بر صفر شکست داد و راهی فینال شد.

ملی پوش وزن ۸۷+ کیلوگرم تکواندو کشورمان در دیدار فینال موفق شد با نتیجه ۲ بر یک مرات ماولونوف از ازبکستان را شکست دهد و قهرمان آسیا شود.

سلیمی در دو مبارزه نخست خود حریفانی از قرقیزستان (عبدالرخمانوف) و مالزی (محمود لقمان) را شکست داده بود.

    نظرات

    همیشه پیروز باشی پرچم ت بالا آقای سلیمی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
