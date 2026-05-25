به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه به میزبانی استان کرمان برگزار می شود. باتوجه به مفاد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان لطفا هیات‌های کشتی استانها از انجام مکاتبه با فدراسیون و رایزنی با افراد در خصوص اخذ سهمیه اجتناب نمایند.



اوزان و شرایط سنی مسابقات:

الف-)اوزان کشتی: ۵۷-۶۱-۶۵-۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲-۹۷-۱۲۵کیلوگرم.

۲- شرایط شرکت در مسابقات :

الف-) مسابقات در ۲ روز بر روی ۲ تشک برگزار خواهد شد.

ب-) مسابقات با ۲ کیلوارفاق وزن برگزار خواهد شد.

ج-)کشتی گیرانی که جواز حضور در این مسابقات را دارند در صورت عدم شرکت در این مسابقات بدون مجوز فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی بزرگسالان آزاد به کمیته انضباطی معرفی و تا صدور رای قطعی حق شرکت در هیچ مسابقه ای از جمله لیگ های کشتی کشور را ندارند.



۳- نفرات شرکت کننده:

۳-۱-) تیم منتخب استان میزبان(هر وزن یک نفر)

۳-۲-) براساس نتایج انفرادی کشتی گیران در سال ۱۴۰۴ و عملکرد فنی ایشان، نفرات ذیل مجوز حضور دارند.

اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد بزرگسالان جام تختی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم

۱- علی یحیی پور( مازندران )۲-امیر پرسته(مازندران)۳-علیرضا سرلک( لرستان )۴-محمدجواد یخکشی( مازندران )۵-پژمان نجفی( کرمانشاه )۶- محمد صفرپور (مازندران )۷-امیرحسین عباسی(تهران).

۶۱ کیلوگرم

۱-علی مومنی(مازندران)۲-مهدی رحیمی(البرز )۳-سید عرفان جعفریان(مازندران)۴-علی قلی زادگان(تهران)۵-رضا مومنی(مازندران)۶-ابراهیم خواری(مازندران) ۷-طاها هاشمی(مازندران).

۶۵ کیلوگرم

۱-پیمان نعمتی(سیستان و بلوچستان )۲-آرمین حبیب زاده(مازندران)۳-یاسین رضائی(مازندران)۴-پویا کاکوئی(مازندران )۵- سینا زندی(همدان )۶-علی اصغر تات(هرمزگان)۷-شهداد خسروی(البرز)۸-سام ارشد(تهران)۹-ابوالفضل بخشوده(مازندران).

۷۰ کیلوگرم

۱-ابراهیم الهی(مازندران)۲-مرتضی قیاسی(لرستان)۳-محمدرضا باقری(مازندران)۴-کیان محمود جانلو(مازندران)۵-داریوش ولی زاده(همدان)۶- مرتضی حاج ملا محمدی(البرز)۷-رضا شمسی پور(تهران)۸-محمد عمویی(البر)۹-ماهان کاوسی(مازندران).

۷۴ کیلوگرم

۱-امیرحسین حسینی(توابع تهران)۲-علی اکبر فضلی( مازندران )۳-علی رضائی(مازندران)۴-محمد بخشی( مازندران)۵-پژمان ذوالفقار(مازندران)۶-امین عسگرپور(فارس)۷-علی کرم پور(تهران)۸-ماهان خرمگاه(مازندران)۹-شایان اردو(خراسان رضوی).

۷۹ کیلوگرم

۱-معین فتوحی(تهران)۲-عادل پنائیان(مازندران)۳-عرفان الهی( مازندران) ۴-علی غلامی(آذربایجان شرقی)۵-فریبرز بابائی(مازندران)۶-حسین محمد آقائی(البرز) ۷-امیرمحمدزرین کام(تهران)۸-مهدی اسماعیلی(مازندران).

۸۶ کیلوگرم

۱-سجاد غلامی(البرز)۲-امیرحسین کاوسی(مازندران)۳-محمد حسین نوروزیان(کردستان) ۴-وحید اسمائیل زاده( توابع تهران )۵-رضا سلیمانیان(مازندران ) ۶ -امیر علی مسلمی(مازندران)۷-رضا افشار(مازندران).

۹۲ کیلوگرم

۱-امیرعلی آقاجانی(همدان)۲-هادی شرف بیانی(کردستان)۳-جواد فتح خانی(تهران)۴- سهیل بالی(مازندران)۵- امیرعلی آقاجانی(همدان)۶-میلاد احمدی(البرز) ۷-حسین رسولی(همدان).

۹۷ کیلوگرم

۱-علیرضا رکابی(مازندران)۲-ابوالفضل بابالو(تهران)۳-عرفان علی زاده(مازندران)۴-امیر محمد شفاهی(خراسان رضوی)۵-امیررضا علی پور(خراسان رضوی).

۱۲۵کیلوگرم

۱-مرتضی جان محمدزاده(آذربایجان شرقی) ۲-سید مهدی هاشمی(مازندران)۳-محمد علی تبار(مازندران)۴-ابوالفضل محمد نژاد( تهران)۵-سید رضا چراغی(مازندران) ۶-سهیل پری نژاد(توابع تهران)۷-عرفان جعفری (سیستان و بلوچستان)۸-محمدرضا لطفی(مازندران)۹-آرین آراد(البرز)۱۰-پویا یعقوبی(مازندران).