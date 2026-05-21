۳۴ واحد مرغداری در شهرستان ایلام فعال است

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به ظرفیتهای بالقوه این منطقه در بخشهای مختلف کشاورزی، اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی این سازمان در سال جاری، تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی استاندارد و برندسازی محصولات کشاورزی است تا ضمن جلوگیری از خامفروشی، مسیر برای رقابتپذیری بیشتر محصولات ایلام در بازارهای داخلی و بینالمللی هموار شود.
طاهری با ارائه آماری از وضعیت دامپروری در این شهرستان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۵ هزار رأس دام سبک و سنگین در شهرستان ایلام نگهداری میشود که حاصل فعالیت آنها، تولید سالانه ۵۰۰ تن گوشت قرمز و نزدیک به ۳ هزار تن شیر است.
وی در خصوص صنعت طیور نیز تصریح کرد: ۳۴ واحد مرغداری فعال در شهرستان وجود دارد که ظرفیت جوجهریزی آنها به ۲.۵ میلیون قطعه در سال میرسد. در حال حاضر نیز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه جوجه در سالنهای پرورشی شهرستان موجود است که نشان از پویایی این صنعت دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام با تأکید بر ظرفیتهای بینظیر زنبورداری منطقه بیان کرد: وجود بیش از ۴۶ هزار کلونی زنبورعسل، سالانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ تن عسل مرغوب تولید میکند. وی کیفیت متمایز عسل ایلام را مدیون تنوع منحصربهفرد پوشش گیاهی منطقه دانست که میتواند بهعنوان یک برند صادراتی در سطح کشور مطرح شود.
طاهری در ادامه به برنامههای حمایتی این مدیریت اشاره کرد و گفت: در راستای جهش تولید، عملیات احیای واحدهای تولیدی راکد در بخش دام و طیور با جدیت دنبال میشود. در همین راستا، چند واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشتهاند و با تزریق تسهیلات بانکی، تلاش برای دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید در این واحدها در حال انجام است.
وی همچنین از توسعه کشتهای گلخانهای و اجرای طرحهای نوین کشاورزی خبر داد و افزود: در سال جاری ۱۲۰ هکتار از اراضی سامانه گرمسیری به زیر کشت رفته و ۱۵ هکتار باغ جدید نیز به سطح زیر کشت شهرستان افزوده شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به موقعیت استراتژیک استان ایلام و هممرزی با کشور عراق، خاطرنشان کرد: این مزیت جغرافیایی، فرصتی طلایی برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کرده است؛ ازاینرو، تقویت صنایع تبدیلی و بستهبندی را نهتنها یک نیاز استانی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت صادراتی کشور میدانیم.
