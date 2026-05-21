آمادگی تعاون روستایی گلستان جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر پنجشنبه با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: با پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی و همکاری اتاق بازرگانی، ظرفیت مناسبی برای صادرات محصولات استان فراهم شده است.

وی افزود: تعاون روستایی گلستان به عنوان یکی از پنج عضو کارگروه استانی صادرات، در کنار سایر دستگاه‌ها برای تسهیل فرآیند صادرات و حمایت از تولیدکنندگان فعالیت خواهد کرد.

جامی ادامه داد: مجموعه تعاون روستایی با برخورداری از شبکه گسترده در حوزه بازرگانی، بازاررسانی و خدمات کشاورزی آمادگی دارد در بخش صادرات نیز نقش مؤثری ایفا کند و در کنار تولیدکنندگان و اعضای تعاونی‌ها باشد.

مدیر تعاون روستایی گلستان تأکید کرد: هدف اصلی، کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان استان برای دسترسی بهتر به بازارهای هدف و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصولات کشاورزی است.