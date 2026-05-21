سومین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، این بانوی ۵۷ ساله که بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود، شامگاه ۳۰ اردیبهشت ماه به بیمارستان امام خمینی(ره)تهران اعزام شد .

این بانو در بخش آی‌سی‌یو اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری بود. خانوادهٔ وی با اقدامی خداپسندانه، رضایت به اهدای اعضای بدن او دادند.

اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه، در این خصوص ضمن تسلیت به خانوادهٔ ایثارگر و تهنیت این اقدام ارزشمند، گفت: مرگ مغزی به عنوان مرگ قطعی و غیرقابل بازگشت مغز تلقی می‌شود.

پس از تأیید آن توسط آزمایشات و تست‌های تخصصی، تیم رضایت‌گیری با خانواده گفتگو کرده و در صورت جلب رضایت یا وجود کارت اهدای عضو، فرآیند اهدا انجام می‌شود.

گفتنی است، اهدای عضو علاوه بر نجات جان چندین بیمار، مصداق بارز ایثار و فرهنگ زندگی‌بخشی در جامعه محسوب می‌شود.