کمرنگ کردن پایان نامه ها ناشی از یک نگاه نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده صبح پنجشنبه در نشست صمیمی با هیئت‌رئیسه، نخبگان، محققان و فناوران دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با گرامیداشت هفته سلامت و تقدیر از تلاش‌های جامعه علوم پزشکی در شرایط سخت سال گذشته، اظهار کرد: نظام سلامت در میدان‌های سخت نشان داد که با وجود تمامی بی‌مهری‌ها، با تمام توان در کنار مردم ایستاده و فداکاری کرده است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای «دل‌خوشی» برای پژوهشگران ابراز کرد: اگر محقق دغدغه‌مند باشد، نمی‌توان انتظار خروجی علمی داشت. در شرایط نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، بیشترین آسیب را حوزه پژوهش می‌بیند؛ بنابراین باید در هر بخش از چالش‌های پیش‌رو، خود را قوی‌تر کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی از راهکارهای تضمین آینده پژوهشی دانشگاه‌ها را جذب هدفمند اعضای هیئت‌علمی دانست و تصریح کرد: قرار نیست همه اعضای هیئت‌علمی پژوهشگر باشند، اما باید در جذب نیرو، حداقل ۲۰ درصد ظرفیت به افراد با اندیشه و تفکر پژوهشی اختصاص یابد تا هسته مرکزی تحقیقات گروه شکل بگیرد.

وی همچنین از ضرورت حذف موانع اداری برای پژوهشگران توانمند سخن گفت و خاطرنشان کرد: نباید برای پژوهشگران موفق محدودیت‌های کمی (مانند سقف پایان‌نامه) قائل شد؛ بلکه باید مسیر را برای فعالیت حداکثری افراد توانمند در چارچوب اخلاق علمی هموار کرد.

آخوندزاده با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت بهداشت در دوره فعلی گفت: در گذشته تمرکز منابع بر دانشگاه‌های بزرگ بود، اما اکنون اولویت ما دانشگاه‌های کم‌برخوردار است؛ چرا که در غیر این صورت، چرخه پژوهش در این مراکز خشک خواهد شد. از همین رو در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع «یک درصد» میان دانشگاه‌ها توزیع شد و امسال نیز حمایت‌های تکمیلی برای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، برخی زمزمه‌ها مبنی بر کمرنگ کردن پایان‌نامه‌ها را ناشی از نگاهی نادرست خواند و بیان کرد: برگ برنده ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی، پایان‌نامه‌های مقاطع عمومی و تخصصی است. نباید اجازه دهیم به بهانه شرایط فعلی، این ظرفیت عظیم پژوهشی تضعیف شود؛ چرا که بازگرداندن این فرآیند به مسیر اصلی خود، سال‌ها زمان خواهد برد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیازمند توزیع متوازن در تمامی دانشکده‌ها و گروه‌های بالینی است، خاطرنشان کرد: از ظرفیت‌های بین‌بخشی همچون «نیماد» و «بنیاد علم ایران» باید با جدیت بیشتری استفاده شود و ما نیز در وزارت بهداشت برای توسعه نمایه‌سازی مجلات علمی این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی، تمامی حمایت‌های لازم را به عمل خواهیم آورد.