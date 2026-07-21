به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های مسکن و شهرسازی برازجان اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مسکن تلاش شده است علاوه بر افتتاح واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان مورد نیاز نیز برای ساکنان فراهم شود.

وی افزود: آماده‌سازی زمین و تأمین خدماتی همچون آب، برق و سایر زیرساخت‌های ضروری باید پیش از بهره‌برداری از واحدهای مسکونی انجام شود و افتتاح پروژه‌ها نیز با در نظر گرفتن این الزامات صورت می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی یک مدرسه ۶ کلاسه در این مجموعه خبر داد و بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مدرسه باید در کمتر از یک سال تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا دانش‌آموزان ساکن این مجموعه از فضای آموزشی مناسب برخوردار شوند.

صادق با اشاره به برنامه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده در استان بوشهر تصریح کرد: در مجموع ۲ هزار و ۶۲۹ واحد برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استان پیش‌بینی شده و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها نیز تأمین شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای متقاضیان خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی با اتکا به مطالعات انجام‌شده، آورده متقاضیان و همکاری استانداران، تلاش می‌کند مطالبات مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اجرای زیرساخت‌ها، آماده‌سازی اراضی و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی نیازمند اعتبارات قابل توجهی است و در این مسیر با محدودیت‌های مالی مواجه هستیم.

صادق افزود: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش شده است اراضی پس از آماده‌سازی به متقاضیان واگذار شود و واحدهای مسکونی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.