هلال احمر اصفهان روز گذشته به ۹ مصدوم امدادرسانی کرد

بمانعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ۲۴ ساعت گذشته جمعیت هلالاحمر استان اصفهان، از رسیدگی تیمهای عملیاتی به ۷ حادثه جادهای و شهری در سطح استان خبر داد.
وی با اعلام جزئیات عملیاتهای صورتگرفته در روز گذشته اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان در مجموع به ۷ مورد حادثه اعزام شدند که ۳ مورد آن مربوط به حوادث جادهای و ۴ مورد دیگر شامل خدمات حضوری به مراجعین بوده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث ۱۰ نفر دچار حادثه شدند، افزود: از مجموع حادثهدیدگان، ۹ نفر مصدوم شدند که اقدامات پیشبیمارستانی لازم برای آنها انجام گرفت. طبق گزارش نهایی، ۳ نفر از این مصدومان برای طی کردن مراحل تکمیلی درمان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ نفر دیگر نیز خدمات درمانی را به صورت سرپایی در پایگاههای امدادی دریافت کردند.
یوسفی در خصوص پایگاههای فعال در این عملیاتها خاطرنشان کرد: این عملیاتها با حضور و تلاش شبانهروزی تیمهای عملیاتی مستقر در پایگاههای دزج دهاقان، چاله سیاه شاهینشهر، ازونبلاغ فریدونشهر، طالخونچه مبارکه، مسجد ابوالفضل نجفآباد، ابیازن نطنز و کرکس نطنز به انجام رسید.
وی تأکید کرد: تمامی پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر در محورهای مواصلاتی استان اصفهان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و به صورت شبانهروزی برای خدمترسانی به هموطنان و پاسخگویی به حوادث احتمالی آمادگی دارند.
نظر شما