پاسخ به ۸ شبهه درباره عاشورا با تکیه بر منابع شیعه و اهل سنت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عاشورا و آشوب‌ها» در ۵۳۶ صفحه از سوی نشر بین الملل تلاش کرده است تا با رویکردی نو به شبهات عاشورایی پاسخ می دهد. حماسه عاشورا در کنار وقایعی همچون بعثت و غدیر از جریان سازترین رخدادهای تاریخ اسلام است وضاحت گلگون این نهضت ماندگار مانع تردید افکنی های معاندان نشد و اگر تیره ضلالت و جهالت در برابر خورشید اسلام صف کشیده و ابوجهل ها و ابوسفیان ها درصدد مقابله با آن برآمدند شبهه اندازان معاند نیز با تردید افکنی ها می کوشند تا عظمت و منزلت قیام عاشورا را در لا به لای گرد و غبارهای شبهه و تردید کتمان و پنهان کنند.

غبارزدایی از ماهیت و حقیقت حماسه عاشورا و پاسخ گویی به گزافه ها و تردید افکنی ها، نیازمند بعثتی برای روشن گری و نهضتی برای تحقق و تبیین است تا هم زوایای مختلف قیام حسینی تفصیل و تحلیل شود و هم ابهامات و شبهات درباره این قیام رفع و حل شوند. سکوت و خاموشی در مواجه با امواج شبهه افکنی ضمن آنکه موجب جسارت و شرارت شبهه سازان می شود، حقیقت حماسه حسینی را نیز به مرور زمان دچار تردید و تحریف خواهد کرد.

کتاب در هشت فصل ابتدا به اهمیت موضوع پاسخ به شبهات می پردازد و سپس هر فصل به تفصیل در خصوص شبهاتی که در ارتباط با قیام عاشورا و حادثه کربلا در طول تاریخ عنوان شده است را بررسی می کند. شبهه درباره اهداف قیام، عوامل زمینه ساز حادثه کربلا، شبهات در دفاع از یزید، شبهات درباره ارتباط آل علی (ع) با قاتلان و عاملان حادثه عاشورا، شبهات عزاداری، شبهات مربوط به انکار واقعیت های عاشورا و شبهات احکام عاشورایی از بخش های این کتاب است.

کلیه شبهات با تکیه بر منابع شیعه و اهل سنت و نیز گفته های خود امام (ع) پاسخ داده شده است، همچنین که به ریشه های شبهات و اینکه از کجا نشات گرفته اند نیز بیان شده است.