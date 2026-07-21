سایت های برتر آگهی ساختمانی در ایران کدامند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صنعت ساختمان، یکی از بازارهای بزرگ و بسیار رقابتی ایران است. هر روز شرکت های ساختمانی، تولیدکنندگان مصالح، پیمانکاران، معماران، مجریان پروژه و فعالان این حوزه به دنبال راهی هستند تا خدمات و محصولات خود را به مخاطبان هدف معرفی کنند. در چنین شرایطی، حضور در یک پلتفرم تخصصی که مخاطبان آن دقیقاً از فعالان صنعت ساختمان باشند، یک مزیت رقابتی ارزشمند محسوب میشود. در اینجا ۳ سامانه معتبر برای ثبت آگهی ساختمانی را بررسی می کنیم که شامل پیام ساختمان، دیوار و کمانش است.
۱- پیام ساختمان
اولین سامانه تخصصی ساختمان در ایران
پیام ساختمان که از سال ۱۳۸۲ فعالیت می کند، یک سامانه تخصصی ساختمان است. این پلتفرم بستری حرفهای برای معرفی شرکتها، محصولات، خدمات و پروژههای ساختمانی فراهم کرده است. و تلاش میکند ارتباطی مؤثر میان عرضهکنندگان و متقاضیان محصولات ساختمانی ایجاد کند و فرآیند معرفی کسبوکارها را سادهتر، هدفمندتر و در دسترستر سازد.
پروفایل اختصاصی برای معرفی حرفهای کسبوکار
یکی از امکانات مهم پیام ساختمان، ایجاد پروفایل اختصاصی برای شرکتها و فعالان ساختمانی است. هر کسب وکار میتواند اطلاعات کامل و رزومه فعالیت خود را در قالب یک صفحه اختصاصی منتشر کند. معرفی شرکت، حوزه فعالیت، کالا و خدمات، نمونه کارها و سوابق فعالیت، بخشی از اطلاعاتی هست که در این پروفایل ها، قابل مشاهده هستند.
داشتن یک پروفایل حرفهای، علاوه بر افزایش اعتبار برند، باعث میشود مشتریان با شناخت بیشتری برای همکاری یا خرید تصمیم بگیرند.
درج رایگان آگهی ساختمانی؛ بدون محدودیت هزینه
یکی از ویژگیهای مهم پیام ساختمان، امکان ثبت رایگان آگهی ساختمانی است. برخلاف بسیاری از پلتفرمها که برای انتشار آگهی هزینه دریافت میکنند، در پیام ساختمان میتوانید بدون پرداخت هزینه، محصولات، خدمات یا پروژههای خود را معرفی کنید.
اگر تولیدکننده مصالح ساختمانی هستید، میتوانید محصولات خود را معرفی کنید. اگر خدماتی مانند طراحی، اجرا، پیمانکاری یا مشاوره ارائه میدهید، امکان ثبت آگهی خدمات برای شما فراهم است. همچنین ساختمان سازها می توانند پروژههای اجراشده یا در حال اجرا را در قالب آگهی پروژه منتشر کنند.
معرفی تخصصی در کنار مخاطبان تخصصی
تفاوت اصلی پیام ساختمان با بسیاری از وبسایتهای عمومی، تخصصی بودن مخاطبان آن است. بازدیدکنندگان این سامانه، عمدتاً افرادی هستند که در حوزه ساختوساز و ساختمان فعالیت میکنند یا به دنبال محصولات، خدمات و شرکتهای معتبر ساختمانی هستند.
این موضوع باعث میشود آگهیها در معرض دید مخاطبانی قرار بگیرند که واقعاً به خدمات یا محصولات شما نیاز دارند. چنین فضایی، کیفیت ارتباطات تجاری را افزایش داده و احتمال جذب مشتریان واقعی را بیشتر میکند.
همه آنچه برای معرفی کسبوکار در یک سامانه نیاز دارید
پیام ساختمان تنها یک محل انتشار آگهی نیست. این سامانه بستری برای معرفی شرکتها، محصولات، خدمات، پروژهها و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت ساختمان است. کاربران میتوانند شرکتها را بررسی کنند، کالاها و خدمات مختلف را مقایسه کنند و با مجموعههای فعال در این حوزه ارتباط بگیرند.
اگر به دنبال توسعه کسب وکار، معرفی خدمات، افزایش اعتبار برند یا جذب مشتریان جدید و افزایش فروش هستید، حضور در پیام ساختمان میتواند یکی از گامهای موثر شما باشد.
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سایت پیام ساختمان را باز کنید است. https://payampress.com
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ثبت رایگان آگهی (کالا، خدمات، پروژه)، شروع تبلیغات حرفه ای و افزایش فروش
۲- دیوار
دیوار https://divar.ir ؛ بستر جامع ثبت آگهی آنلاین در ایران
وقتی صحبت از ثبت آگهی آنلاین میشود، نام دیوار برای بسیاری از کاربران آشنا است. این پلتفرم از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز به یکی از سامانههای نیازمندی آنلاین ایران تبدیل شده است. میلیونها کاربر در دستهبندیهای مختلف، از املاک و خودرو گرفته تا خدمات و کالا، از دیوار استفاده میکنند و همین موضوع، اعتبار و شناختهشدن این برند را افزایش داده است.
جامعه بزرگ مخاطبان
یکی از مزیتهای ویژه دیوار، دسترسی به جامعه بزرگی از مخاطبان است. گستردگی کاربران و تنوع موضوعات، دیوار را به یکی از وبسایتهای پربازدید نیازمندی آنلاین ایران تبدیل کرده است. همین موضوع باعث شده است که انتشار آگهی در دیوار، برای بسیاری از کسبوکارها به یکی از روشهای رایج معرفی خدمات و جذب مشتری تبدیل شود.
سادگی فرایند ثبت و مدیریت آگهی
یکی دیگر از ویژگیهای قابلتوجه دیوار، سادگی فرآیند ثبت آگهی است. کاربران میتوانند در مدتزمان کوتاهی اطلاعات موردنیاز، تصاویر و توضیحات مربوط به خدمات یا محصولات خود را ثبت کنند و آگهی را در معرض دید مخاطبان قرار دهند. این سادگی، استفاده از پلتفرم را برای کسبوکارهای کوچک و بزرگ آسان کرده است.
استفاده از ابزارهای افزایش بازدید نظیر نردبان، به کسبوکارها کمک میکند حضور مؤثرتری در این بستر داشته باشند.
فرصت بازاریابی دیجیتال
برای شرکتها و فعالان صنعت ساختمان، حضور در یک پلتفرم شناختهشده میتواند به افزایش آگاهی از برند، معرفی خدمات به مخاطبان گستردهتر و ایجاد فرصتهای ارتباطی جدید کمک کند. به همین دلیل، ثبت آگهی در دیوار همچنان یکی از گزینههایی است که بسیاری از کسبوکارها در برنامه بازاریابی دیجیتال خود از آن استفاده میکنند.
آگهی غیررایگان برای حوزه ساختمان
در حال حاضر سهمیه آگهی های رایگان برای هر کد ملی به صورت سالیانه و بر مبنای آگهی های منتشر شده در ۳۶۵ روز گذشته محاسبه میشود. تعداد آگهی های رایگان در هر دسته بندی متفاوت است. شما میتوانید از طریق اپلیکیشن دیوار، سهمیه رایگان هر دسته بندی و همچنین سهمیه رایگان باقیمانده خود را مشاهده کنید.
در نگاه اول و برای حوزه ساختمانی، دسته ویژه ای وجود ندارد اما چنانچه بخواهید از زیردسته های منوی "تجهیزات و صنعتی" استفاده کنید، فقط ظرفیت یک آگهی رایگان وجود دارد. برای آگهی بیشتر بایستی متناسب با ویژگی ها و امکانات، مبلغ ۲۵۰ تا ۸۸۰ هزار تومان برای هر آگهی پرداخت نمایید.
۳- کمانش
کمانش؛ بستری تخصصی برای صنعت ساختمان
کمانش https://kamanesh.com یک پلتفرم بازاریابی و تبلیغات صنعت ساختمان است که با هدف جذب مشتری بیشتر و کسب بازارهای جدیدتر برای کسب و کارهای ساختمانی و از سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد. کمانش به صورت رایگان به هر ثبت نام کننده ای یک پیشخوان برای ثبت آگهی و دریافت درخواست مشتریان و همچنین یک پروفایل برای نمایش اطلاعات کسب و کارشان میدهد.
فعالیت تخصصی در حوزه ساختمان
یکی از مزیتهای مهم کمانش، تخصصی بودن آن است. برخلاف سایتهای عمومی ثبت آگهی، تمام دستهبندیها و خدمات این پلتفرم برای صنعت ساختمان طراحی شدهاند. این موضوع باعث میشود آگهیها در معرض دید مخاطبانی قرار بگیرند که به محصولات و خدمات ساختمانی علاقهمند هستند یا در این حوزه فعالیت میکنند.
امکان ثبت آگهی رایگان
ثبت ۳ آگهی رایگان نیز یکی دیگر از نقاط قوت این سامانه است. کسبوکارها میتوانند بدون پرداخت هزینه اولیه، محصولات، تجهیزات، مصالح ساختمانی و خدمات خود را معرفی کنند. این ویژگی بهویژه برای شرکتهای نوپا و کسبوکارهای کوچک، فرصت مناسبی برای افزایش دیدهشدن در فضای آنلاین ایجاد میکند. برای ثبت آگهی بیشتر بایستی پروفایل خود را ارتقاء دهید و هزینه آن را پرداخت نمایید. بعد از ارتقاء پروفایل، امکان ثبت ۱۲ آگهی ایجاد می شود.
فرصت تبلیغات تجاری
کمانش می تواند مکان مناسبی برای انواع تبلیغات ساختمانی هدفمند مانند بنر تبلیغاتی، بک لینک، رپورتاژ و غیره برای کسب و کارهای ساختمانی باشد. برای شروع می توانید از ثبت نام در کمانش و ثبت آگهی رایگان نیز شروع کنید.
مقایسه میان ۳ پلتفرم آگهی
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