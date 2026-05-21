عزت زمانی: عصر حاضر نیازمند درک صحیح جنگ تبلیغاتی و نوآوری در پیام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی، در نشست فصلی مدیران تبلیغات اسلامی استان کرمان که در شهر مقدس قم برگزار شد گفت: مجموعه تبلیغات اسلامی، سازمان خلاقیت ها، فهم درست از میدان، شناخت صحیح جنگ تبلیغاتی و مواجه با تبیین صحیح حرف های نو به وسعت فرهنگ این سرزمین است.

وی افزود: به همت همسنگران ارجمند در مجموعه حکمرانی درتبلیغ ، نظام سازی در تبلیغ، سند مساجد، گفتمان امامت محله و ... دست خوش تغییر شده و گام پیش رو جهاد تبیین و تبیین اسلام ناب است.

حجت الاسلام عزت زمانی، ادامه داد: جایگاه این جهاد در هر شهرستان متناسب با زیست بوم منطقه باید به کمک نخبگان و اصحاب اندیشه طرح ریزی و برنامه ریزی شود تا حضور در میدان و نقش آفرینی در این میدان جهاد تبیین صورت پذیرد.

