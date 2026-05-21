۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

عزت زمانی: عصر حاضر نیازمند درک صحیح جنگ تبلیغاتی و نوآوری در پیام است

کرمان- معاونت فرهنگی و راهبری امور استان های سازمان تبلیغات اسلامی بر لزوم فهم صحیح جنگ تبلیغاتی و ارائه حرف‌های نو در عصر حاضر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی، در نشست فصلی مدیران تبلیغات اسلامی استان کرمان که در شهر مقدس قم برگزار شد گفت: مجموعه تبلیغات اسلامی، سازمان خلاقیت ها، فهم درست از میدان، شناخت صحیح جنگ تبلیغاتی و مواجه با تبیین صحیح حرف های نو به وسعت فرهنگ این سرزمین است.

وی افزود: به همت همسنگران ارجمند در مجموعه حکمرانی درتبلیغ ، نظام سازی در تبلیغ، سند مساجد، گفتمان امامت محله و ... دست خوش تغییر شده و گام پیش رو جهاد تبیین و تبیین اسلام ناب است.

عزت زمانی: عصر حاضر نیازمند درک صحیح جنگ تبلیغاتی و نوآوری در پیام است

حجت الاسلام عزت زمانی، ادامه داد: جایگاه این جهاد در هر شهرستان متناسب با زیست بوم منطقه باید به کمک نخبگان و اصحاب اندیشه طرح ریزی و برنامه ریزی شود تا حضور در میدان و نقش آفرینی در این میدان جهاد تبیین صورت پذیرد.

