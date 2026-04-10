حفظ انسجام اجتماعی و ایستادگی در برابر دشمن ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، درخطبه‌های نماز جمعه شهر بم، تقوا را ریشه پیروزی در همه عرصه‌ها دانست و گفت: قرآن کریم وعده داده است که اگر جامعه‌ای اهل صبر، تقوا و قدرت‌یابی باشد، خداوند آن قوم را به عزت می‌رساند.

وی با اشاره به تحولات اخیر اظهار داشت: اگر امروز دشمنان اسلام و انقلاب در برخی عرصه‌ها به پذیرش خواسته‌های ملت تن می‌دهند، نتیجه صبر، مقاومت و ایستادگی مردم است، نه حاصل فشارهایی که آنان در گذشته تحمیل می‌کردند.

دهقانی، با استناد به آیات سوره مبارکه «مائده» و «توبه» گفت: خداوند هشدار می‌دهد که اگر اهل ایمان سلاح هوشیاری و اتحاد را زمین بگذارند، دشمن از دشمنی خود دست برنمی‌دارد و در کمین آنان می‌نشیند.

وی افزود: هرگاه جامعه دچار دوگانگی، شایعات، و فاصله گرفتن از نظام شود، دشمن برای ضربه زدن فرصت می‌یابد.

امام جمعه بم با بیان اینکه «هوشیاری مهم‌ترین سلاح جامعه» است، تأکید کرد: پشت نظام را خالی کردن، باز کردن مسیر شایعات و تقویت دو قطبی‌ها همان لحظه‌ای است که دشمن شاد می‌شود و نقشه‌ریزی علیه کشور آغاز می‌کند.

دهقانی همچنین با اشاره به برخی نارضایتی‌های اجتماعی گفت: بخشی از مشکلات امروز ناشی از عهدشکنی و کوتاهی برخی مسئولان در قبال وعده‌هایشان است. زمانی که برخی وعده‌ها محقق نمی‌شود و مسئولان در میان مردم حضور ندارند، زمینه نارضایتی شکل می‌گیرد و دشمن به این شکاف‌ها دل‌خوش می‌کند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز از مردم به‌خاطر حضور، هوشیاری و پایبندی به وظایف انقلابی تشکر کرده‌اند، گفت: تجربه نشان داده هر زمان جامعه دچار سستی و نزاع داخلی شود، دشمن طمع می‌کند. این هشدار قرآن است که اگر اهل ایمان اختلاف کنند و از مسیر استقامت فاصله بگیرند، ضربه‌پذیر خواهند شد.

امام جمعه بم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مقاومت در منطقه افزود: ایران همواره پشت مقاومت ایستاده و از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و هر تصمیمی که در سطح کلان اتخاذ می‌شود بر پایه تضمین‌های محکم و قابل اتکا است و پشتوانه اصلی این تضمین‌ها، مردم هستند.

دهقانی، با گرامیداشت یاد شهید صیاد شیرازی، بر ضرورت الگو گرفتن از شخصیت‌های مقاوم و استوار تأکید کرد و گفت: جامعه‌ای که بر مسیر تقوا، اتحاد و هوشیاری باقی بماند، فریب جنگ روانی دشمن را نخواهد خورد.

امام جمعه بم تأکید کرد: مسئولان و مردم برای تقویت نظام اسلامی باید انس عمیق‌تری با قرآن داشته باشند.

حجت‌الاسلام دهقانی، با اشاره به اهمیت معنویت و پیوند جامعه با قرآن گفت: اگر مسئولان ما به معنای واقعی «صیاد صفت» شده و اهل سلوک، معرفت و انس با قرآن باشند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

وی با تجلیل از سیره علمای برجسته افزود: حضرت آیت‌الله بهاالدینی انس با قرآن و اهل‌بیت(ع) را سرچشمه نورانیت درونی معرفی می‌کردند و شهید صیاد شیرازی نیز به برکت همین نور، فروتنی، اخلاص و اطاعت‌پذیری در برابر دین را در وجود خود پرورش داده بود.

امام جمعه بم تصریح کرد: اگر مسئولان و مردم به این سبک زندگی معنوی و این خصلت‌ها نزدیک شوند، نظام اسلامی قدرتمندتر، منسجم‌تر و آبادتر خواهد شد.

دهقانی با بیان اینکه قدرت حقیقی در بندگی خداوند و پیروی از قرآن است اظهار داشت: جامعه‌ای که به این مسیر پایبند بماند، از آسیب‌ها دور و در مسیر رشد و تعالی قرار می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ انسجام اجتماعی و ایستادگی در برابر جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن، ضرورت امروز کشور است و هرگونه فاصله‌گرفتن از این مسیر، دشمن را امیدوار می‌کند.