عزت زمانی: مساجد کانون بالقوه آموزش همگانی معارف دینی و انقلابی هستند

کرمان- معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: مساجد کانونی بالقوه برای آموزش همگانی معارف دینی هستند و برنامه‌های آموزشی منظم و اثرگذار می‌تواند جایگاه مساجد را در جامعه ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی، در نشست با کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان بر ضرورت تسهیل دسترسی عموم مردم، به‌ویژه زنان خانه‌دار و نخبگان، به برنامه‌های آموزشی مساجد تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ساده‌سازی و جذاب‌سازی ارائه معارف دینی و انقلابی، مساجد را کانونی بالقوه برای آموزش همگانی دانست و افزود: برنامه‌های آموزشی منظم و اثرگذار می‌تواند جایگاه مساجد را در جامعه ارتقا دهد.

عزت زمانی، با اشاره به توانمندسازی مبلغان و اختلاف‌نظرهای احتمالی میان نهادها درباره شیوه اجرا تأکید کرد: اصل ماجرا طراحی آموزشی متناسب با شرایط استاد و مخاطب است و حتی برگزاری اردوهای چندروزه در مراکزی مانند قم می‌تواند به آموزش متمرکز و مؤثر کمک کند.

وی هدف نهایی را ایجاد شبکه‌ای منسجم از مبلغان توانمند برای نقش‌آفرینی اجتماعی دانست و گفت: جریان‌سازی نوجوانی ضروری می‌باشد و نمونه موفق آن شبکه‌های فرهنگی خود جوش مانند «دختران حاج‌قاسم» هستند.

عزت زمانی، با اشاره به مشکلات مالی برخی مراکز فرهنگی گفت: مسئولیت ما تعطیل‌پذیر نیست و باید با طراحی هوشمندانه از ظرفیت خیرین بهره برد.

وی تصریح کرد: هر شهرستان باید متناسب با نیازها و توان خود پروژه‌های کلان فرهنگی را اجرا کند و نقش اداره تبلیغات اسلامی پشتیبانی و راهبری است.

