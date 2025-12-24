عزت زمانی: مساجد کانون بالقوه آموزش همگانی معارف دینی و انقلابی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رضا عزت زمانی، در نشست با کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان بر ضرورت تسهیل دسترسی عموم مردم، بهویژه زنان خانهدار و نخبگان، به برنامههای آموزشی مساجد تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت سادهسازی و جذابسازی ارائه معارف دینی و انقلابی، مساجد را کانونی بالقوه برای آموزش همگانی دانست و افزود: برنامههای آموزشی منظم و اثرگذار میتواند جایگاه مساجد را در جامعه ارتقا دهد.
عزت زمانی، با اشاره به توانمندسازی مبلغان و اختلافنظرهای احتمالی میان نهادها درباره شیوه اجرا تأکید کرد: اصل ماجرا طراحی آموزشی متناسب با شرایط استاد و مخاطب است و حتی برگزاری اردوهای چندروزه در مراکزی مانند قم میتواند به آموزش متمرکز و مؤثر کمک کند.
وی هدف نهایی را ایجاد شبکهای منسجم از مبلغان توانمند برای نقشآفرینی اجتماعی دانست و گفت: جریانسازی نوجوانی ضروری میباشد و نمونه موفق آن شبکههای فرهنگی خود جوش مانند «دختران حاجقاسم» هستند.
عزت زمانی، با اشاره به مشکلات مالی برخی مراکز فرهنگی گفت: مسئولیت ما تعطیلپذیر نیست و باید با طراحی هوشمندانه از ظرفیت خیرین بهره برد.
وی تصریح کرد: هر شهرستان باید متناسب با نیازها و توان خود پروژههای کلان فرهنگی را اجرا کند و نقش اداره تبلیغات اسلامی پشتیبانی و راهبری است.
