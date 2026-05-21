حمایت دادگستری هرمزگان از تکمیل زنجیره سوخت و بانکرینگ در جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان به همراه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از پایانه نفتی سلخ جزیره قشم در مجاورت تنگه هرمز بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید، گفت: موقعیت ویژه بندر سلخ در ساحل جنوبی جزیره قشم که با تنگه هرمز و آبراهه بین‌المللی خلیج فارس پنج مایل دریایی فاصله دارد، یکی از مناسب‌ترین شرایط برای تبدیل شدن این بندر به یک قطب بزرگ سوخت رسانی (Bunkering) را فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه هیئت وزیران، منطقه آبی جنوب بندر صیادی سلخ در ساحل جنوبی قشم را به طور انحصاری برای سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی و بین‌المللی تعیین نموده است، دستگاه قضایی نیز در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم کمک به دولت، تدابیر و اقدامات لازم را برای رفع موانع توسعه این منطقه اتخاذ کرده و حمایت خود را از این موضوع اعلام می‌کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در نشست تخصصی توسعه و تکمیل زنجیره انرژی جزیره قشم که با حضور استاندار هرمزگان، دادستان مرکز استان، دادستان جزیره قشم، مدیرعامل منطقه آزاد و مسئولین و مدیران دستگاه‌های ذیربط در اداره کل منطقه آزاد قشم برگزار شد، گفت: تسریع در روند راه اندازی بخش‌های مختلف پایانه نفتی سلخ جزیره قشم علاوه بر عواید و منافع مالی بی نظیر آن برای کشور، تأثیر بسزایی در مسیر مبارزات میدانی در حوزه قاچاق سوخت دارد.

قهرمانی در ادامه به اهمیت منابع انرژی پایدار با توجه به اسناد بالادستی جهت توسعه دریامحور اشاره کرد و افزود: باید گذشته را جبران کنیم و مزایای بسیاری را که از فعال شدن چرخه سوخت، بانکرینگ رسمی و خدمات کشتیرانی عاید کشورمان و استان هرمزگان می‌شود را محقق سازیم.

وی با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان آرزوی داشتن موقعیت جغرافیایی کشور ما و منطقه‌ای با شرایط و ویژگی‌های بندر سلخ را دارند، تأکید کرد: باید تلاش کنیم با حمایت از بانکرینگ و سوخت رسانی رسمی به شناورها در منطقه تنگه هرمز ضمن برخورداری از منافع سرشار آن برای ایران و استان هرمزگان، دست سودجویان و قاچاقچیان سوخت را از منابع کشور کوتاه کنیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با ورود جدی دادستان مرکز استان و دادستان قشم به این موضوع و جمع آوری ادله از طریق ضابط ویژه قضایی، موضوع معطلی ۶ ساله طرح توسعه و تکمیل پایانه نفتی سلخ بررسی خواهد شد و به موازات آن با نگاه مساعد که از تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه می‌باشد برای تسریع در بهره برداری از تمامی ظرفیت‌های تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.