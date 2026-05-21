۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

ویزیت رایگان ۳۱۰ نفر در میناب به مناسبت هفته سلامت

میناب- رئیس بسیج جامعه پزشکی میناب ،از ارائه خدمات تخصصی و رایگان پزشکی به ۳۱۰ نفر از اهالی روستای دهو از توابع بخش تیاب شهرستان میناب به مناسبت گرامی‌داشت هفته سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صالحی اظهار داشت: این اردوی جهادی درمانی با همکاری بسیج جامعه پزشکی میناب و دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان،هلال احمر میناب و با هدف ارتقای دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات سلامت برگزار شد.

وی افزود : در این برنامه، متخصصان داخلی، اطفال، زنان و زایمان، روانپزشک، پزشک عمومی، کارشناسان مامایی، پرستاری و روانشناس به ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و مشاوره‌ای پرداختند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی شهرستان میناب با اشاره به اهمیت توسعه عدالت در سلامت، گفت : ارائه خدمات رایگان درمانی در مناطق کمتر برخوردار، بخشی از مسئولیت اجتماعی حوزه سلامت و اقدامی مؤثر در راستای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی است.

صالحی عنوان کرد: اجرای این‌گونه برنامه‌ها علاوه بر شناسایی و پیگیری مشکلات درمانی مردم، موجب افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری و مراقبت‌های سلامت نیز می‌شود.

