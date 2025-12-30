مرکز «نفس» میناب آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی از آغاز به کار مرکز «نفس» در شهرستان میناب خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با هدف پیشگیری از سقط جنین و حمایت همه‌جانبه از مادران باردار، در راستای سیاست‌های کلان کشور و منویات مقام معظم رهبری ایجاد شده است.

بهزادی با اشاره به اهمیت حمایت از مادران باردار گفت: مرکز «نفس» یک نهاد مردمی است که با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه‌اندازی شده و هدف آن پیشگیری از سقط جنین و تحکیم بنیان خانواده است. در این مرکز، مادران باردار علاوه بر دریافت مشاوره‌های روان‌شناختی، از حمایت‌های مالی و فرهنگی بهره‌مند می‌شوند تا در شرایط دشوار از تصمیم به سقط منصرف شوند.

وی افزود: مرکز «نفس» در چهار حوزه مشاوره‌ای، معیشتی، درمانی و دارویی فعالیت می‌کند و مادران تحت حمایت آن، در طول ۹ ماه بارداری بسته‌های کمک معیشتی دریافت کرده و از خدمات پزشکی و روان‌شناختی بهره‌مند می‌شوند. این اقدامات نقش مهمی در کاهش آمار سقط جنین و افزایش جمعیت ایفا می‌کند.

بهزادی ادامه داد: با فرهنگ‌سازی و حمایت مستمر از مادران، مرکز «نفس» در مسیر برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت و ارتقای سلامت مادران و نوزادان فعالیت دارد. تاکنون بیش از ۳۰۰ مرکز «نفس» در کشور با ارائه مشاوره‌های لازم، زنان را از تصمیم به سقط منصرف کرده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت میناب در پایان تأکید کرد: گسترش فعالیت‌های این مرکز و همکاری نهادهای مختلف، جامعه‌ای امن و حمایتی برای مادران ایجاد می‌کند تا نوزادان در مسیر سالم و طبیعی زندگی کنند و بنیان خانواده‌ها تقویت شود.