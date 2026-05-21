۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی به خوزستان

اهواز ـ نماینده مردم اهواز از اختصاص دوهزار میلیارد تومان حق آلایندگی وزارت نفت به خوزستان خبر داد و گفت: این اعتبار می‌تواند نقش مؤثری در بهبود خدمات شهری و پرداخت معوقات دستمزدها ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه ای از تخصیص دو هزار میلیارد تومان حق آلایندگی از سوی وزارت نفت به استان خبر داد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های مستمر و مکرر برای تحقق این مبلغ از وزارت نفت بیان کرد: این مبلغ می‌تواند گامی مؤثر در جبران بخشی از مشکلات مالی و زیست‌محیطی کلانشهر اهواز و شهرداری های استان باشد.

وی ادامه داد: تخصیص و پرداخت این اعتبار می‌تواند در ارتقای شاخص‌های خدمات شهری از جمله بهبود وضعیت حمل‌ونقل، نظافت، فضای سبز و نیز پرداخت دستمزدهای معوقه تأثیر بسزایی داشته باشد.

موسوی زاده عنوان کرد: شهرداری اهواز در ماه‌های اخیر با چالش‌های مالی مواجه بوده و پرسنل شهرداری های استان بخشی از حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. فعالان زیست‌محیطی نیز همواره بر ضرورت پرداخت حق آلایندگی به خسارت‌های ناشی از صنایع نفت و گاز در منطقه تأکید داشته‌اند.

