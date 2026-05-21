به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی شبکه فاکس نیوز حاکی از آن است که آمار آمریکایی های مخالف اقدام نظامی علیه ایران به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به نظر می رسد تبعات ناشی از جنگ افروزی علیه ایران که سراسر منطقه و جهان را در بر گرفته باعث شده آمریکایی ها نظر خود را در خصوص سیاست های خصمانه دولت ترامپ تغییر دهند چرا که این جنگ افروزی باعث افزایش قیمت ها در این کشور نیز شده است.

پیشتر نیز نتایج یک نظرسنجی که توسط روزنامه «نیویورک تایمز» با همکاری موسسه تحقیقاتی سیه‌نا کالج انجام شد، نشان داد که اکثریت آمریکایی ها با ارائه حمایت اقتصادی و نظامی به رژیم صهیونیستی مخالفند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۵۷ درصد از آمریکایی ها مخالفت خود را با ارائه کمک به رژیم صهیونیستی ابراز کردند، در حالی که ۳۷ درصد، حمایت خود را از آن اعلام کردند.